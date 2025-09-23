Лукашенко потребовал от Турчина исправить "косяки" правительства. Что тот возразил?

Опубликовано: 23.09.2025 11:45 , Обновлено: 23.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября вызвал на сокращение премьер-министра Беларуси Александра Турчина, от которого потребовал разобраться с "косяками" в Совмине.

По его словам, он поручил ранее Турчину заняться “непосредственно промышленностью”.

“И меня что удивляет: я вам поручил заняться непосредственно промышленностью. Ладно по сельскому хозяйству - вы, возможно, превзойдете год. Урожайность выше и так далее. По 9 месяцам посчитаем - посмотрим. Но, тем не менее, у нас отставание и по сельскому хозяйству. Пусть там доля процента. Но отставание и по промышленности”, - перечислил “косяки” Александр Лукашенко.

Он напомнил главе Совмина, что промышленность - “его вопрос номер один”. “Организовывайте, напрягайте, продавайте. Поэтому что экспорт у нас, что больше всего напрягает, просел на 2,5%”, - сказал Президент.

На это Александр Турчин возразил, что общий экспорт, включая услуги, вырос по сравнению с прошлым годом на 1,2%.

Александр Лукашенко с ним не согласился, напомнив, что надо подтягивать товары. “Потому что товары - это люди. Это трудовые коллективы, заработная плата”, - напомнил он.

При этом Президент рассказал премьеру, что поручил экс-премьеру Головченко, который теперь руководит Набцанком, сформировать группу, которая будет анализировать ситуацию в экономике.