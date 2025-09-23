"По свинине когда мы выровняемся?" - Лукашенко потребовал от Турчина взять "на жестокий контроль" заместителя

Опубликовано: 23.09.2025 12:51 , Обновлено: 23.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от премьер-министра Александра Турчина взять "на жестокий контроль" работу его заместителя Юрия Шулейко, который курирует вопросы агропромышленного комплекса. Поводом для этого стали недостаточные, по мнению главы государства, объёмы производства свинины в Беларуси.

Вопрос производства свинины в Беларуси был поднят 23 сентября во время доклада Турчина главе государства, сообщили в Администрации Президента.

“По свинине когда мы выровняемся?” - задал Лукашенко вопрос Турчину, упрекнув правительство в “недостаточных темпах” восстановления объёмов производства этого вида сельхозпродукции.

В ответ на это премьер-министр отчитался, что уже с сентября на предприятиях “началось заполнение ското-мест” и пообещал, что в Минской области рост производства свинины по итогам сентября составит 136%.

Несмотря на это обещание Лукашенко потребовал от премьера “взять на жестокий контроль” работу профильного зама Шулейко.

“Пока результата его деятельности я не вижу. А это его вопрос - в производстве контроль и особенно продажи - экспорт. Вице-премьер за это отвечает”, - упрекнул заместителя Турчина Президент.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Беларусь в первом квартале 2025 года попала в лидеры среди всех стран-покупательниц российской свинины. Такие данные этим летом озвучил глава Национальной мясной ассоциации РФ Сергей Юшин в комментарии изданию Forbes. По его словам, за первые три месяца Беларусь закупила мяса на $100 млн. В лидерах также оказались Вьетнам (более $88 млн) и Китай (более $50 млн).

Беларусь попала в лидеры среди стран покупающих в России свинину — Forbes

По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК РФ на конец августа 2025 года, Беларусь вошла ТОП-5 импортёров российской колбасы и готовых мясных изделий. Всего Россия экспортировала 56 тыс тонн таких продуктов с начала года, а общая сумма экспорта составила 170 млн долларов. Рост составил 7% в тоннах и 19% в денежном выражении.

Белорусы стали есть больше российской колбасы