Турчин назвал последствия весенних изменений госрегулирования цен в Беларуси

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Опубликовано: 01.09.2025 16:34 , Обновлено: 01.09.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин 1 сентября во время посещения мясокомбината и сыродельного заводов в Слуцке заявил, что поинтересовался у директоров, как весенние правки системы госрегулирования цен повлияли на деятельность.

По его словам, ценовая политика, на самом деле, актуальная тема не только для граждан Беларуси. А решение, которое принято было в апреле правительством, позволило белорусским производителям продуктов поднять уровень цен до рентабельности, которая сложилась у них за три предыдущего года.

По словам главы Совмина, предприятия, однако, держались в строгих рамках при повышении.

“И опять же, сегодня мы видим, что уровень рентабельности, если мы говорили на цельномолочной продукции, на слуцком сыродельном, порядка 6%… То есть мы говорим об ответственном подходе нашей производителей, которые сегодня подняли цену до тех каких-то минимально возможных размеров, которые позволяют им функционировать прибыльно”, - заявил премьер.

Александр Турчин заявил, что считает принятое весной решение - позволить производителям поднять цены - правильным.

“Причем мы еще говорим, что рентабельность должна быть такого уровня, которая позволяет проводить вот эти масштабные инвестиции, - уточнил он. - Поэтому, скажем, то решение, я считаю оправданным. Мы дали возможность нашим предприятиям работать, пусть небольшую, но самое главное, рентабельность, положительные инвестиции”.

Ранее Telegraf.news писал, что подорожание «кондитерки», а также мяса (на 1%) и молочных продуктов (на 0,3%) в Беларуси в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объяснили повышением отпускных цен производителями.

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В свою очередь, председатель правления Национального банка и экс-премьер Роман Головченко назвал ключевые факторы, которые влияют на рост цен в Беларуси в настоящее время, а также объяснил, почему нынешний уровень инфляции “не вызывает особой тревоги” у финансового регулятора.

По данным Нацбанка, в июле 2025 года годовая инфляция в Беларуси разогналась до 7,4% месяцем ранее этот показатель составлял 7,3%).

Головченко объяснил, почему инфляция «не вызывает особой тревоги» у Нацбанка