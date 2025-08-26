В МАРТ назвали причины ускорения роста цен в Беларуси. Как решили «воздействовать»?

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Опубликовано: 26.08.2025 12:25 , Обновлено: 26.08.2025

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили, что основное влияние на ускорение инфляции в Беларуси оказало увеличение вклада тарифов на услуги.

Основной вклад в годовой рост цен, по данным ведомства, внесли тарифы на ЖКУ (рост на 11% за год), кондитерские изделия (17,6%) и продукция общепита (15,6%). Влияние также оказали цены на кофе (рост на 30,7%), плодоовощную продукцию (14,1%), а также на мясо (7,4%) и молочные продукты (9,6%).

Если говорить об изменениях за месяц, то в июле по отношению к июню, по подсчётам МАРТ, больше всего выросли цены на яблоки (на 8,4%), кофе (на 3,6%) и кондитерские изделия (на 1,5%). Рост цен на кофе и яблоки в министерстве связали с увеличением стоимости импорта. Подорожание «кондитерки», а также мяса (на 1%) и молочных продуктов (на 0,3%) объяснили повышением отпускных цен производителями.

Вместе с тем, как заявили в МАРТ, в июле продолжилось сезонное удешевление овощей. Так, по их данным, капуста подешевела на 32,7%, огурцы — на 26,5%, помидоры — на 16,3%, а картофель — на 5%. Наибольшее снижение цен за месяц в целом зафиксировано на всю плодоовощную продукцию (минус 5,3%), отметило министерство.

В качестве мер «воздействия» на цены в МАРТ назвали:

продолжение действия системы ценового регулирования (постановление № 713), продление на второе полугодие программы социальных скидок для уязвимых категорий граждан, а также контрольную деятельность .

По данным ведомства, за семь месяцев 2025 года по итогам проверок штрафные санкции превысили 255 тыс. рублей.

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