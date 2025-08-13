Головченко объяснил, почему инфляция «не вызывает особой тревоги» у Нацбанка

Опубликовано: 13.08.2025 07:41 , Обновлено: 13.08.2025

Председатель правления Национального банка Роман Головченко назвал ключевые факторы, которые влияют на рост цен в Беларуси в настоящее время, а также объяснил, почему нынешний уровень инфляции "не вызывает особой тревоги" у финансового регулятора.

В интервью телеканалу “Первый информационной” Головченко описал так называемую “сухую модель” инфляции, при которой Национальному банку приходится придерживаться очень жесткой денежно-кредитной политики. В этом случае, как выразился Головченко, Нацбанку приходится “зажимать” денежное предложение через повышение ставок, тем самым “охлаждая” экономику.

“Эта модель справедлива в тех случаях, когда инфляция вызвана в основном монетарными факторами”, - пояснил глава Нацбанка, отметив, что на индекс потребительских цен в Беларуси сейчас, наоборот, влияет большое количество немонетарных факторов .

В числе таких факторов Головченко назвал рост цен на импортное сырье, а также диспаритет цен с Россией, которая остаётся для Беларуси основным торговым партнёром. Однако эти факторы, по словам главы Нацбанка, не приводят к “спекулятивной” инфляции.

“Это не тот случай, когда цены разгоняются или вздуваются. Основной вклад в инфляцию сейчас вносит достаточно ограниченный перечень товарных позиций. Пока ситуация не вызывает особой тревоги у нас, мы не видим необходимости срочной корректировки мер денежно-кредитной политики”, - пояснил чиновник.

Впрочем, по его словам, чтобы инфляция не вышла из-под контроля и чтобы “избежать дополнительных шоков”, по словам Головченко, Нацбанк “еженедельно следит за этой ситуацией” и проводит консультации с правительством и профильными ведомствами.

“Вопрос под контролем”, - заверил глава Нацбанка.

По данным Нацбанка, в июне 2025 года базовая инфляция в Беларуси разогналась до 7,4% (в марте было 6,1%). Трендовая инфляция, то есть та, в которой не учитываются краткосрочные ценовые колебания в годовом выражении выросла с 5,2% до 6,1% в июне, а так называемая ощущаемая инфляция за квартал подросла с 10,5% до 11,9% в июне. Уровень ожидаемой инфляции (то есть то, на сколько подрастут цены в следующие 12 месяцев, по мнению покупателей) также подрос — с 10,1% до 11,3% в марте.

Ранее Telegraf.news сообщил, что аналитики Национального банка нашли как минимум 5 причин, почему цены в Беларуси продолжают расти ускоренным темпом. Авторы свежего отчета о динамике потребительских цен констатировали, что во втором квартале 2025 года по сравнению с началом года выросла как годовая инфляция, так и субъективная оценка “ощущаемой” инфляции.

Нацбанк нашёл 5 причин разогнавшейся инфляции в Беларуси