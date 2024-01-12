Три крупных белорусских банка предупредили о недоступности некоторых операций. Когда?

Опубликовано: 12.01.2024 12:34 , Обновлено: 12.01.2024

Три белорусских банка предупредили своих клиентов о технических работах и, соответственно, о временной недоступности некоторых операций в разное время. Это Белагропромбанк, МТБанк и ВТБ.

Белагропромбанк

Банк сообщил, что в связи с проведением технических работ в субботу, 13 января , с 00:00 до 9:00 будет временно отсутствовать доступ к функционалу дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк»), в том числе к сервису мгновенных платежей.

Кроме того, в банке уведомили, что также временно будет отсутствовать доступ к следующим сервисам для клиентов-физических лиц:

использования систем дистанционного банковского обслуживания «Мобильный интернет-банкинг», «Интернет-банкинг», USSD-банкинг;

использования программного комплекса «Электронная торговая площадка банков»;

совершения всех операций в инфокиосках;

совершения всех операций в банкоматах;

оплаты услуг и совершения операций в кассах подразделений Банка;

переводов в системе мгновенных платежей;

доступа к виджету чат-бота банка на сайте банка и в системах дистанционного банковского обслуживания.

Будет невозможно и направление СМС/Viber сообщений с информацией от банка по услугам информирования для физических и юридических лиц, в том числе кодов подтверждения платежей и регистрационных кодов.

В Белагропромбанке уточнили, что если работы удастся завершить досрочно, предоставление услуг возобновят раньше указанного срока.

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МТБанк

В банке сообщили, что в связи с проведением технических работ в понедельник, 15 января, с 5:00 до 8:00 будет отключена возможность работы с системой мгновенных платежей (СМП) для юридических и физических лиц. И уточнили, что также могут быть кратковременно недоступны операции по цифровым сервисам ЗАО «МТБанк».

Кроме того, с 16:00 до 17:00 временно может быть недоступен онлайн-сервис Nembo (это электронная торговая площадка для физических лиц).

ВТБ

Банк сообщил, что с 21:00 воскресенья, 14 января, до 14:00 понедельника, 15 января, в связи с проведением регламентных работ возможны кратковременное ограничения доступности онлайн-сервисов для физических лиц и бизнеса. Также может отмечаться сниженная скорость работы при повышенной нагрузке, уточнили в ВТБ.

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