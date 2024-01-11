Нацбанк скорректировал условия выдачи кредитов в Беларуси. Что изменится с 15 января?

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Опубликовано: 11.01.2024 10:59 , Обновлено: 11.01.2024

Национальный банк утвердил новую редакцию банковской инструкция о порядке выдачи кредитов и их погашения. В пресс-службе финансового регулятора пояснили, что условия кредитования скорректировали для "повышения доступности кредитных ресурсов" и "усиления правовой защищенности кредитополучателей".

Новая редакция инструкции, согласно постановлению правления Нацбанка, опубликованного 11 января на Национальном правовом интернет-портале, заработает с 15 января 2024 года.

В самом Нацбанке рассказали об основных изменениях, которые коснутся физических лиц, а также субъектов малого и среднего бизнеса. Для последних, в частности, повысили максимально возможный размер задолженности по микрокредитам. Теперь по упрощенной процедуре они смогут взять не 15 тыс. базовых величин, как раньше, а 25 тыс. величин (сейчас эта сумма составляет 1 млн рублей).

Также банкам запретили ухудшать условия кредитного договора для кредитополучателя без его чёткого согласия. Если до сих пор в таком случае согласием с банковской офертой могло считаться внесение клиентом очередного платежа по кредиту, то теперь банк обязан будет заключать с кредитополучателем дополнительное соглашение, которое тот обязан будет лично подписать, или получить его согласие (акцепт) “иным способом, предусмотренным кредитным договором”.

Кроме того, в случаях, когда при заключении с физическим лицом допсоглашения к кредитному договору сумма платежа уменьшается, банк может не проводить дополнительную оценку его кредитоспособности.

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Ещё одно изменение касается кредитов, оформленных людьми под влиянием мошенников.

“В инструкции закреплена возможность приостановления начисления процентов банком в случае, если в отношении кредитополучателя третьими лицами совершены мошеннические действия при предоставлении кредита”, - пояснили в Нацбанке.

Кроме того, белорусским банкам запретили взимать с клиентов плату за выдачу справок об исполнении обязательств по кредитному договору.

Ранее Телеграф сообщил, что с 4 января “Беларусбанк” начал выдавать кредиты на потребительские нужды под очень низкий процент — всего 4% годовых на весь срок кредитования. Узнали, кому и сколько денег банк готов выдать “на родныя тавары”.

«Беларусбанк» начал выдавать кредиты под 4%. Кому и сколько дадут?