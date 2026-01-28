Трейдеры спрогнозировали обвал доллара. Трамп не согласился

Опубликовано: 28.01.2026 14:44 , Обновлено: 28.01.2026

Американские трейдеры спрогнозировали обвал доллара. Американская валюта уже упала до четырёхлетнего минимума на международных рынках, но, по мнению американских финансовых экспертов, это ещё не предел. Впрочем, главу Белого дома такая оценка, судя по всему, совсем не беспокоит. "Доллар чувствует себя прекрасно", - прокомментировал политик падение национальной валюты США.

Экономические обозреватели издания Bloomberg отметили, что пессимистичные настроения с точки зрения долгосрочных перспектив доллара начались ещё в мае 2025 года и с тех пор только усугубляются.

Среди факторов, повлиявших на последовательное падение доллара (в начале этой недели курс американской валюты упал до самого низкого уровня с 2022 года) после “тарифных войн” Трампа, которые в прошлом году обрушили рынки, эксперты также назвали:

угрозы Трампа захватить Гренландию;

давление Белого дома на Федеральную резервную систему (ФРС) США;

снижение налогов, которое провоцирует рост дефицита;

общий стиль руководства Трампа, который усиливает “политическую поляризацию” внутри самих США.

Как отметил Bloomberg, нынешнее падение доллара произошло, несмотря на рост доходности государственных облигаций и ожидания того, что ФРС готова приостановить снижение процентных ставок. В обычное время оба этих фактора традиционно считались бы благоприятными для валюты. Но Трамп уже не раз демонстрировал свою абсолютную непредсказуемость и неоднократно заявлял о своем желании ещё больше снизить ставки, что спровоцирует ещё большее давление на доллар.

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В результате инвесторы стали охотнее выбирать альтернативные пути: вкладываться в золото, цена которого постоянно бьёт рекорды, в фонды развивающихся рынков и так далее. Такая ускоряющаяся диверсификация в золото и другие резервные активы, по словам специалистов, лишь дополнительно давит на курс американской валюты.

“Непредсказуемая политическая ситуация в США однозначно негативно влияет на доллар”, — заявил Йеспер Фьярстедт, старший аналитик компании Danske Bank A/S, предсказав ему “неминуемое падение”.

Впрочем, сам Трамп с такой оценкой категорически не согласен. Отвечая на прямой вопрос о резком падении доллара, Трамп уверенно заявил, что “всё отлично” и нынешняя стоимость доллара его устраивает.

“Посмотрите, какой бизнес мы ведем. Доллар чувствует себя прекрасно”, - заявил политик.

Более того, Трамп похвалился, что способен манипулировать курсом доллара.

“Я могу заставить его расти или падать, как маятник”, - заявил политик, но назвал такое вмешательство “неблагоприятным исходом” для экономики. Он также упрекнул ведущие азиатские экономики в попытке девальвировать свои валюты.

“Иена и юань, и они всегда хотели их девальвировать. Они девальвируют, девальвируют, девальвируют. А я сказал, что это несправедливо, что вы обесцениваете доллар, потому что трудно конкурировать, когда они это делают”, - посетовал Трамп.

Напомним, в Национальном банке Беларуси в ближайшее время не ждут каких-то резких курсовых перепадов, а ситуацию на валютном рынке называют “стабильной”.

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