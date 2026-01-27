Головченко дал прогноз на курс доллара: Рубль ждёт «небольшое ослабление»

Опубликовано: 27.01.2026 18:24 , Обновлено: 27.01.2026

Перед состоявшимся сегодня у Президента совещанием по вопросам развития сотрудничества с Китаем глава Нацбанка (Национального банка) Беларуси Роман Головченко прокомментировал ситуацию на валютном рынке Республики.

По его словам, Национальный банк не прогнозирует резких перепадов курса белорусского рубля.

«Ситуация пока стабильна, и на курс рубля влияют в первую очередь рыночные факторы, которые, естественно, связаны с геополитическими. Я уже неоднократно говорил, что мы не играем специально против доллара, не ослабляем рубль, не укрепляем рубль. Поэтому пока ситуация на рынке складывается такая», — признался Роман Головченко.

По его словам, она «вполне устраивает главным образом белорусских экспортёров, продающих продукцию в Российскую Федерацию (РФ)».

«Сейчас и объективные факторы, такие как налоговый период, то есть предложение валюты достаточно высокое на рынке. Поэтому, соответственно, курс реагирует таким образом. Я думаю, что, наверное, можно ждать небольшого ослабления курса рубля, но резких каких-то перепадов мы не прогнозируем», — спрогнозировал Роман Головченко.

Напомним, что в Беларуси в понедельник, 20 января, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) курс доллара откатился на отметку ниже 2,9 рубля.

Тем не менее в долгосрочной перспективе, согласно новому прогнозу Евразийского банка развития (ЕАБР), доллар в Беларуси, скорее всего, вырастет. Среднегодовой курс по итогам 2026 года ожидается на уровне 3,32 рубля за доллар.