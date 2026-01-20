Доллар в Беларуси упал ниже 2,9 рубля. Что будет с курсами дальше?

Опубликовано: 20.01.2026 15:07 , Обновлено: 20.01.2026

В понедельник, 20 января, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) курс доллара откатился на отметку ниже 2,9 рубля. Как долго будет сохранятся такая тенденция на последовательное укрепление белорусской валюты? Посмотрели, что на этот счёт говорят финансовые аналитики.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) 20 января сделок по евро не проводили, поэтому курс европейской валюты остался на вчерашнем уровне - 3,391 рубля. Курс российского рубля чуть опустился - до 3,7175 белорусского рубля за 100 российских, а курс китайского юаня, наоборот, незначительно прибавил - до 4,1578 рубля за 10 юане.

А вот у американской валюты - очередная психологическая отметка. На этот раз он закрепился на уровне 2,8963 рубля . В последний раз доллар откатывался за порог в 2,9 рубля в конце декабря, правда, продержался там всего один день. Будет ли нынешняя “акция” разовой и чего белорусам ждать от доллара дальше? Прогноз финансовых аналитиков большой уверенности в том, что такая стабильность белорусского рубля - надолго, не добавляет.

Да, белорусский рубль в начале 2026 года оказался, действительно, в крепкой позиции, что и отразилось на последовательном, хоть и не резком падении доллара. Среди основных причин укрепления белорусского рубля эксперты называют укрепление валюты основного торгового партнёра Беларуси - России.

Для этого есть как внешние (потенциальный конфликт США и Ирана, который может спровоцировать рост цен на нефть на мировом рынке), так и внутренние причины (не иссякающий пока приток в Россию экспортной выручки за счёт продажи энергоносителей, ускорение инфляции в стране и жесткая денежно-кредитная политика).

Однако, как отметил в комментарии порталу Office Life финансовый аналитик Александр Шкут, такой крепкий российский рубль не выгоден самой России - её экономике и правительству, которое теряет источники для финансирования бюджета. По мнению эксперта, российские власти заинтересованы в принятии определённых административных мер для снижения курса и тогда курс доллара в Беларуси начнёт расти вслед за Россией.

Впрочем, Шкут выразил уверенность в том, что ждать таких корректирующих административных мер в ближайшей перспективе не стоит.

“Наиболее вероятно, что в ближайшие недели курс российского, а следом и белорусского рубля будет находиться на стабильных значениях”, - резюмировал эксперт.

Между тем, в более долгосрочной перспективе, согласно новому прогнозу Евразийского банка развития (ЕАБР), доллар в Беларуси, скорее всего, вырастет. Среднегодовой курс по итогам 2026 года ожидается на уровне 3,32 рубля за доллар. Разумеется, этот прогноз останется валидным при условии, что в стране и мире не произойдёт каких-то чрезвычайных событий.

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