Товары проходят "серьезный кастинг"? В Минске открылся первый магазин новой торговой сети

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Опубликовано: 25.06.2024 07:43 , Обновлено: 25.04.2025

В Минске открылся первый магазин новой торговой сети "Местное известное", принадлежащей компании "Гринрозница". Изначально владелец сети гипермаркетов Green начал выпускать собственные товары под таким брендом, а теперь предпринял попытки организовать на его базе целую торговую сеть.

Как рассказал портал Office Life, концепция новой торговой сети сводится к организации небольших магазинов в формате “у дома”. Ассортимент первой торговой точки, разместившейся на проспекте Дзержинского, недалеко от станции метро “Грушевка”, больше чем наполовину составляют продукты торговой марки “Местное известное”, которая появилась ещё в 2017 году. Однако, на полках можно найти и другие марки, но, как и в случае с собственным брендом, акцент по-прежнему сделан на полезность и натуральность.

При этом, судя по информационным баннерам, которые можно встретить повсюду в оформлении магазина, все товары, прежде чем оказаться на полках, “проходят серьезный кастинг”. Сейчас здесь можно увидеть немало продуктов для фанатов здорового образа жизни - от веганских продуктов, полезных сладостей без сахара и “альтернативного” молока до свежих и замороженных ягод, салатных смесей и экзотических фруктов.

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Кроме того, в магазине можно приобрести готовые обеды, бутерброды или пиццу, которые можно тут же разогреть в установленной на входе точке самообслуживания. Тут же можно приготовить чашечку кофе.

Фото: Office Life

Помимо ЗОЖных продуктов питания в новом магазине есть отдел под названием “Не химия”, в котором представлена экологичная косметика для ухода за телом.

По данным портала Office Life, в ближайшее время владельцы Green планируют открыть в Минске как минимум ещё четыре торговые точки сети, о дальнейших перспективах сеть пока не распространялась.

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