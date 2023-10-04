Под Минском открыли торговый центр, который строили 10 лет
В среду, 4 октября, под Минском открылся новый гипер-дискаунтер "Сеница", строительство которого велось на протяжении 10 лет. Торговый центр разместился на площади 10 гектаров и расположился рядом с одноименным агрогородком Минского района, вблизи пересечения кольцевой с улицей Казинца.
Торговый центр примечателен своим видом - издалека он напоминает сказочный замок. Внутренне оформление торговой площадки не менее необычное - по всему периметру установлены панорамные окна, а стены расписаны, как дома в атмосферном уютном городке. Его уже успели оценить первые посетители, которые с энтузиазмом делятся видео в соцсетях.
[link href=“https://www.tiktok.com/@tamaraviatskaya?refer=embed” title=“@tamaraviatskaya” target=“_blank” rel=“noopener”] @tamaraviatskaya [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?refer=embed” title=“сеница” target=“_blank” rel=“noopener”] #сеница [/link]#[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?refer=embed” title=“минскеовости” target=“_blank” rel=“noopener”] #минскеовости [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%86?refer=embed” title=“тц” target=“_blank” rel=“noopener”] #тц [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7286000429895256838?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - tamaraviatskaya” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - tamaraviatskaya [/link]
Впрочем, комментаторов в соцсетях впечатляет не столько потрясающее оформление стен в торговом центре, которые посетители, наверняка, будут активно использовать в качестве эффектной фотозоны для селфи, сколько очень долгое строительство торгового центра.
“Начали строить - у меня ещё дети в садик ходили. А сейчас я могу на открытие с внуками прийти!!! Вот уж действительно: СТРОЙКА ВЕКА!”, - написала одна из зрительниц в TikTok.
[link href=“https://www.tiktok.com/@kava_ksena?refer=embed” title=“@kava_ksena” target=“_blank” rel=“noopener”] @kava_ksena [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0?refer=embed” title=“чума” target=“_blank” rel=“noopener”] #чума [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BA?refer=embed” title=“нукак” target=“_blank” rel=“noopener”] #нукак [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE?refer=embed” title=“сало” target=“_blank” rel=“noopener”] #сало [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0?refer=embed” title=“колбаса” target=“_blank” rel=“noopener”] #колбаса [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?refer=embed” title=“сеница” target=“_blank” rel=“noopener”] #сеница [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%86%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?refer=embed” title=“тцсеница” target=“_blank” rel=“noopener”] #тцсеница [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5?refer=embed” title=“открытие” target=“_blank” rel=“noopener”] #открытие [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%86?refer=embed” title=“тц” target=“_blank” rel=“noopener”] #тц [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“рынок” target=“_blank” rel=“noopener”] #рынок [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“рынокбеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #рынокбеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“минскновостройка” target=“_blank” rel=“noopener”] #минскновостройка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA?refer=embed” title=“завтрак” target=“_blank” rel=“noopener”] #завтрак [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-?-?-?-?-?-?-7275303703656139563?refer=embed” title=”♬ original sound - ? ? ? ? ? ?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - ? ? ? ? ? ? [/link]
Пока далеко не все площадки центра работают, однако, там уже открылось отделение BSB банка, а также уже работает фермерский кирмаш: на официальной страничке центра в Instagram сообщили, что он будет открыт каждый день.
“Здесь можно будет купить фермерские продукты по доступным ценам: сыры, масло, молоко, свежие овощи и фрукты, мясо, кондитерские изделия ручной работы”, - рассказали там.
Ксения Вятская, которая размещает в TikTok видео с ТЦ “Сеница”, называя себя “директриссой рынка”, рассказала, что в день открытия покупатели раскупили всю копчёную колбасу.
[link href=“https://www.tiktok.com/@kava_ksena?refer=embed” title=“@kava_ksena” target=“_blank” rel=“noopener”] @kava_ksena [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE?refer=embed” title=“сало” target=“_blank” rel=“noopener”] #сало [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0?refer=embed” title=“колбаса” target=“_blank” rel=“noopener”] #колбаса [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BC?refer=embed” title=“митбум” target=“_blank” rel=“noopener”] #митбум [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?refer=embed” title=“сеница” target=“_blank” rel=“noopener”] #сеница [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%86%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?refer=embed” title=“тцсеница” target=“_blank” rel=“noopener”] #тцсеница [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5?refer=embed” title=“открытие” target=“_blank” rel=“noopener”] #открытие [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%86?refer=embed” title=“тц” target=“_blank” rel=“noopener”] #тц [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“рынок” target=“_blank” rel=“noopener”] #рынок [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“рынокбеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #рынокбеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“минскновостройка” target=“_blank” rel=“noopener”] #минскновостройка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7286020038810700550?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Ксения Вятская” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Ксения Вятская [/link]
Тем не менее, некоторые пользователи в интернете посетовали, что расположение торгового центра “не самое удачное”, а один из комментаторов отметил, что для того, чтобы обычные люди туда поехали “нужно, чтобы там было что то, чего нет в других ТЦ”.