Торговые сети в Беларуси обрушили цены на свинину, колбаски и курятину. А где успеть взять креветки по 17 рублей?

Опубликовано: 10.07.2024 14:58 , Обновлено: 10.07.2024

Лето - сезон отдыха на природе. А какие дачные посиделки или возле реки без шашлыков? Торговые сети понимают это и решили порадовать белорусов скидками на мясо, колбаски, а любителей морских деликатесов - ценами на креветки.

Так, “Евроопт” снизил цену на свинину. На кости, лопаточная часть, охлажденная - вся продукция по цене 7,39 рубля за кило. Акция действует по 21 июля в гипермаркетах сети. В то же время через сервис edostavka.by свиную лопаточную часть от Березовского МКК можно купить по цене 16,79 рубля за кило.

В “Короне” - скидки на колбаски, фарш и шашлык. Так, шашлык из свинины с майонезом (полуфабрикат) можно приобрести со скидкой 25% по цене 13,42 рубля за килограмм. Стоимость фарша “Аппетитный” - 10,72 рубля (скидка 20%), колбасы из птицы в оболочке (полуфабрикат) - 10,88 (тоже скидка 20%). Стоит поторопиться: акция заканчивается 12 июля.

В “Соседях” - акция на сало. Так, свиную грудинку продают по цене 9,99 рубля за кило (скидка - 13%), стоимость грудинки “По-домашнему” - 15,99 . А на колбаски “Для пикника” торговая сеть снизила цену на 25%, их можно приобрести за 9,99 рубля за кило.

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Также в “Соседях” со скидкой 21% можно купить колбаски “Pro Grill Барбекю”, “Pro Grill Баварские с тмином” и “Французские с горчицей”: 5,49 рубля за пачку весом 530 граммов. Кроме того, в магазинах сети скидка на колбаски с сыром - 10,99 рубля за кило. Все акционные предложения действуют по 16 июля (при наличии товара в магазинах).

Green снизил стоимость креветок и окорочков цыпленка-бройлера. Так, по 16 июля креветка “Королевская” продается по цене 16,99 рубля за один килограмм, а охлажденный окорочок цыпленка-бройлера - 6,99 рубля. В Green предупредили, что акция действует только в следующих магазинах сети:

деревня Копище, ул. Лопатина, 4А,

Минск, проспект Пушкина, 37,

Минск, проспект Газеты “Правда”, 40/2,

Минск, улица Каролинская, 5,

Минск, улица Игуменский тракт, 11,

Минск, улица Жиновича, 7,

Лида, улица Коммунистическая, 50,

Минск, улица Рафиева, 56.

Ранее Telegraf.news рассказывал о скидках в июле на продукцию кондитерской фабрики “Спартак”. Так, весь месяц в фирменных магазинах производителя конфеты, шоколад, печенье, вафли, батончики, нугу, карамель продают по скидке до 40%. К примеру, на 33% «Спартак» снизил стоимость молочного шоколада с попкорном.

«Спартак» объявил скидки до 40% на шоколад, конфеты, печенье и не только. Где белорусам выгодно закупиться?