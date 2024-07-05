"Как крыло самолета" - Белоруска показала в TikTok грибы по цене 518 рублей за кило

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Опубликовано: 05.07.2024 17:33 , Обновлено: 10.07.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где показала цену в гродненском гипермаркете на один вид грибов: больше 500 рублей за кило. Одни комментаторы назвали стоимость высокой, другие же сказали, что для таких грибов ценник нормальный.

“Белые грибы, думали, за килограмм - 25 рублей, а тут, получается, за килограмм у нас 518. Белые грибы сушеные. Короче, такая вот веточка - 25, с ума сойти!” - поделился один из авторов ролика.

В подписи к видео его жена уточнила, что в упаковке - семь грибов.

“Сколько себя помню, они всю жизнь стояли, как крыло от самолета”, - отметила одна комментаторша.

“Не, ну, 450, 470, наконец. За 518 - не, не готов”, - написал другой.

Третья рассказала, что у нее дома две большие банки сушеных белых грибов, и никто не ест. “Поделитесь”, - стали просить пользователи TikTok.

Еще один юзер пояснил, что боровики, к примеру, при сушке теряют порядка 90% веса. “На 1 кг сушеных нужно 10 кг свежих. В ведре - 3-3,5 кг, значит, нужно 3 ведра отборных боровиков!” - поделился расчетами он.

“Цена нормальная”, - написала другая комментаторша.

“Очень дешево”, - сказал третий.

К слову, в сервисе edostavka упаковка белых сушеных грибов весом 30 г стоит 15,99 рубля, а коробка на 45 г от другого производителя - 13,99. Однако в последнем случае это ассорти с белыми грибами.

Примерно такие же цены и в сети Green: упаковка весом 30 г стоит 16,99 рубля, а 50 г - 24,69.

Ранее Telegraf.news рассказывал о необычном ценнике на рыбу в минском супермаркете. Там за кило вяленой корюшки попросили 165 рублей, и это акционное предложение.

За кило — 165 рублей. Белорус показал в TikTok ценник на рыбу в минском супермаркете. Что за она?