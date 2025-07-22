«Точно знаю, что есть резервы» - Лукашенко потребовал бурить нефть в Беларуси с помощью новых технологий

Опубликовано: 22.07.2025 12:43 , Обновлено: 22.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июля раскритиковал правительство за затягивание графика геологоразведочных работ и потребовал осваивать новые месторождения нефти "с умом и с внедрением новых технологий".

В Администрации Президента (АП) заявили о важности развития в Беларуси собственной минерально-сырьевой базы, а также ей эффективного использования и интенсивного освоения местных месторождений. На сегодняшнем совещании по вопросам добычи углеводородного сырья глава государства похвалил белорусских нефтедобытчиков за высокую установленную планку на 2025 год - 2 млн тонн нефти.

“Неплохо, но что в перспективе? Как дальше будем обеспечивать интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений?” - задался вопросом Лукашенко и раскритиковал подготовленный правительством план-график геологоразведочных работ. По его мнению, сроки их выполнения - до 2030 года - “как обычно, затянуты”.

В АП подчеркнули, что нарастить нефтедобычу - в среднем на 20 тыс. тонн в год - в последние годы удалось благодаря развитию новых методов сейсморазведки и оптимизации системы разработки на действующих месторождениях.

Однако нынешние темпы разведки новых месторождений Президент оценил как низкие. По информации АП, за 2024 год прирост белорусских запасов нефти составил 91 тыс. тонн (что в 2 раза больше, чем в 2023 году), а вот в планах на 2025 год уже меньшие объёмы - всего 70 тыс. тонн, то есть 77% от прошлогоднего уровня.

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“Я точно знаю, что у нас здесь резервы есть, как и в любом направлении нашей деятельности. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий! Любое бурение, любая геологоразведка должна быть оправдана”, - потребовал Лукашенко.

Он потребовал от белорусских ученых Академим наук и Научно-производственного центра по геологии при Минприроды работать “в одной увязке” с госконцерном “Белоруснефть”.

“У нас не столько много нефти, страна компактная, поэтому делиться тут нечего”, - пояснил свою позицию глава государства, назвав собственную нефтедобычу “одним из существенных звеньев энергетической безопасности” страны, а также значимым сырьём для экспорта с высокой добавленной стоимостью.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях компания Central European Petroleum (CEP) объявила об открытии месторождения нефти и природного газа в Балтийском море, примерно в 6 км от польского Свиноуйсьце. Это месторождение является «крупнейшим открытием традиционной нефти в истории Польши и одним из крупнейших в Европе», — заявила компания.

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