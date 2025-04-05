Глава Минприроды рассказал, на сколько лет Беларуси хватит своих запасов нефти и калийной соли

Опубликовано: 05.04.2025 11:06 , Обновлено: 05.04.2025

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк озвучил объёмы нефти, которую сегодня добывает Беларусь, и подсчитал, на сколько хватит собственных запасов. Он также дал оценку запасам калийной соли.

В настоящее время по добыче калийной соли Беларусь занимает третье место в мире - после Канады и России. Согласно оценке главы Минприроды, своих запасов этого полезного ископаемого Беларуси хватит минимум на 100 лет.

А вот запас по нефти в белорусских недрах не такой внушительный. Выступая в эфире гостелеканала ОНТ, Масляк оценил его примерно в 50 лет при нынешнем объёме производства.

“По итогам 2024 года объем добычи нефти, по данным “Белоруснефти”, составил 1,94 млн тонн. Запас нефти сегодня составляет 45,2 млн тонн”, - заявил министр.

Речь идёт именно о 50 годах добычи при нынешних объемах, которые руководство страны постоянно предлагает наращивать. При этом глава Минприроды признал, что собственный объем добываемой нефти не закрывает и 10-12% потребностей белорусских потребителей, из-за чего этот ресурс приходится закупать за рубежом.

Ещё в 2021 году президент Александр Лукашенко ставил перед белорусскими нефтедобытчиками задачу: нарастить объемы добычи нефти в ближайшие годы до 3,5 млн тонн в год. При этом идеальным объёмом, при котором, по мнению Лукашенко, Беларусь бы “жила лучше, чем самые богатые страны нашей планеты” и могла бы “забыть о всякой зависимости”, он называл объём в 8-9 млн тонн нефти.

“Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли”, - возлагал тогда политик надежды на новые, ещё не открытые месторождения.

На данный момент в Беларуси открыто порядка сотни залежей нефти, но в разработке тока находится лишь треть из них. Практически все активные скважины находятся в Гомельской области. Там же энергетическая компания “Белоруснефть”, как сообщал Telegraf.news, регулярно проводит сейсморазведочные работы, из-за которых жители близлежащих деревень и посёлков могут слышать громкие звуки, похожие на взрывы.

На Гомельщине – «безопасные взрывы», на Брестчине – учебные стрельбы. Составили список мест, где «будет громко» в апреле