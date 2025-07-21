"Станет прорывом?" - В Польше открыли одно из крупнейших в Европе месторождение нефти и газа

Опубликовано: 21.07.2025 19:02 , Обновлено: 21.07.2025

Компания Central European Petroleum (CEP) объявила об открытии месторождения нефти и природного газа в Балтийском море, примерно в 6 км от польского Свиноуйсьце. Это месторождение является «крупнейшим открытием традиционной нефти в истории Польши и одним из крупнейших в Европе», — заявила компания.

В пресс-релизе компании говорится, что открытие было сделано в результате бурения скважины Wolin East 1.

По оценкам компании, месторождение содержит 5 млрд кубометров газа и 22 млн тонн нефти. Стоит отметить, что приведенные выше оценки относятся только к одной скважине — общие запасы концессии «Волин» оцениваются в 27 млрд кубометров газа и 33 млн тонн нефти.

По данным Central European Petroleum (CEP), это открытие может существенно повлиять на энергетическую безопасность Польши.

Как оценил заместитель госсекретаря Польши и главный национальный геолог Кшиштоф Галош, «открытие углеводородного месторождения Волин-Ист, хотя оно ещё требует подготовки, подачи и утверждения геологической документации по нему, может стать прорывом в истории разведки углеводородов в Польше».

Ранее Telegraf.news писал, что Польша стала мировым лидером по запасам серебра, опередив таких гигантов, как Китай, Австралия и Перу. Об этом свидетельствует отчет Mineral Commodity Summaries 2024, опубликованный Геологической службой США (USGS).

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