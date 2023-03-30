Теперь точно? Бывший "Макдональдс" в Беларуси показал новое название и логотип

Опубликовано: 30.03.2023 17:40 , Обновлено: 30.03.2023

Как заметило издание Office Life, компания «КСБ Виктори Рестораны», которому ранее принадлежали рестораны McDonald's в Беларуси, сменила логотипы на сайте и соцсетях.

Теперь там красуется надпись зелёным по жёлтому “Мы открыты!”. В то же время, в торговых реестрах кафе все ещё значатся как “КСБ Виктори”.

Будут ли рестораны на время, например, ночного перерыва или сандня менять название и лого на “Мы закрыты”, пока неясно. Хотя было бы логично.

Ранее Телеграф писал, что в «Кидс Мил» от бывшего белорусского Макдональдса появилось 6 деревянных игрушек и столько же пар очков. Пользователи Сети заметили некоторые странности в них.

В экс-Макдональдсе скрестили Гарри Поттера и Фиксиков. Что предлагают белорусским детям, вместо Хэппи Мила?

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«МакДональдс» в Беларуси стал KSBV. А что с меню?