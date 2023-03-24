В экс-Макдональдсе скрестили Гарри Поттера и Фиксиков. Что предлагают белорусским детям, вместо Хэппи Мила?

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Опубликовано: 24.03.2023 09:31 , Обновлено: 24.03.2023

В «Кидс Мил» от бывшего белорусского Макдональдса появилось 6 деревянных игрушек и столько же пар очков. Пользователи Сети заметили некоторые странности в них.

[info_b]«Кидс Мил» — это аналог «Хэппи Мила», который ранее был в меню Макдональдса.[/info_b]

В набор входят 6 деревянных фигурок. Персонажей зовут Смекалкин, Тучка, Шустрик, Лапочка, Снежка и Летяга. А также 6 пар фанерных очков.

Коллекция называется WOODY «Устрой вечеринку». Как пишет prodetok.by, фигурки изготовил «Пинскдрев», использовав «высокосортную фанеру из березы или ольхи».

Как отметили пользователи соцсетей, одна из игрушек напоминает одновременно Гарри Поттера и Фиксика с кошачьими ушами.

Также есть фигурки, похожие на Человека паука, Уэндсдей и Эльзу (из «Холодного сердца»).

Фото: Tochka.by

Почему игрушки деревянные?

«Миссия новой коллекции Кидс Мил — формировать у детей заботливое отношение к окружающей среде и напоминать о ценности природы, а также сделать игрушки максимально натуральными и безопасными», — передает vminske.by.

Что входит в набор «Кидс Мил»?

Напомним, что в набор «Кидс Мил» входят:

бургер;

наггетсы или тост с сыром;

картошка фри;

яблочный сок «Добрый» или чай.

Кстати, ранее игрушек не было. Вместо них предлагали стикеры с персонажами из аниме.

В белорусском аналоге «Макдональдса» появился аналог «Хэппи Мил». Но без игрушек