Минлесхоз показал, какие дома могут купить белорусы за 18 тыс рублей

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Опубликовано: 09.10.2023 16:40 , Обновлено: 09.10.2023

Министерство лесного хозяйства 9 октября сообщило, что спустя полгода после первого показа деревянных домов "по цене ниже рыночной" ведомство запустило специальный сайт, где можно выбрать себе подходящий.

“Некоторое время назад наши учреждения освоили производство срубов домов и бань. Желающих переехать из тесных квартир в просторные дома оказалось немало - белорусам приглянулись различные варианты. В лидерах - дом из оцилиндрованной древесины”, - похвалились в Минлесхозе.

Там напомнили, что теперь лесхозы освоили производство домов на 50 и 60 квадратных метров. “Ожидается, что они станут наиболее востребованными у населения”, - поделились в ведомстве своими надеждами.

На сайте “ЛЕСНОЙ ДОМИК”, который сейчас работает “пока в тестовом режиме”, можно только “ознакомиться с перечнем производимой продукции, адресами и режимами работы торговых площадок”. Т.е. заказать там себе жилье нельзя.

Зато в Минлесхозе поделились видео, как производятся такие дома:

На самом сайте можно найти дома (домокомлекты) разной площади.

Так домокомплект “Островец” на 60 кв. м обойдется в 46 920 рублей. Но это без фундамента и сборки. Кровля в таком наборе тоже не предусмотрена.

Самый дешёвый домокомплект обойдется в 18 тыс рублей. Судя по описанию, такой цены достигли за счёт того, что в него входят только: сруб и стропильная система. Двери, пол, потолок, окна, фундамент и кровлю, да и все остальное, покупателю придется покупать отдельно.

Всего на сайте представлено 7 домокоплектов по разным ценам, планировкам и метражу. Описания к ним, как и фото почти нет. Хотя к некоторым есть видео обзоры.

Например, домокомлект с романтичным названием “Минское ГПЛХО” на 98 м2 обойдется в 38 405 Руб. Это за сруб и стропильную систему.

А вот как такой дом может выглядеть после доведения до ума и вложения дополнительного N-ого количества тысяч рублей. Вполне себе ничего!

Ранее Телеграф писал, что министр лесного хозяйства Александр Кулик заявил 24 сентября в эфире СТВ, что уже в конце сентября лесхозы в Беларуси начнут серийное производство деревянных домов всего за 20 тыс. рублей. Оказалось, что речь шла о доме без окон и дверей, да из без крыши.

«Балки, стены, пол…» — Глава Минсельхоза пообещал белорусам серийные дома за 20 тыс рублей. Что о них известно?

[info_b]Подробнее с ассортиментом домов можно ознакомиться [link href=“https://lesnoidom.by/products/derevyannoe-domostroenie/” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]