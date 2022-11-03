Опубликовано: 03.11.2022 12:09 , Обновлено: 03.11.2022

В Управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минске 3 ноября рассказали, в каком случае к ставке налога для белорусских торговцев применяют повышающий коэффициент 5,0.

В ведомстве начали с рассказа о том, что налоговики пошли в рейд в один из микрорайонов столицы. Там они увидели «гражданку Н.», которая нелегально торговала фруктами, овощами, салом и рыбными пресервами. При этом использовала свой личный автомобиль.

Как итог — всю ее продукцию арестовали, а также изъяли машину Mitsubishi Carisma — всего на сумму 6 545,69 руб.

Кроме того, подчеркнули в управлении, в таких случаях доначисляют единый налог за период нелегальной торговли.

«А если нарушение выявляется повторно, то к ставке налога применяется повышающий коэффициент 5,0 и это сумасшедшие цифры», — подчеркнули специалисты.

Как писал ранее Телеграф, начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский заявил 2 ноября, что налоги за квартиры, транспорт и т.п в 2022 году должны заплатить более 3,4 млн белорусов. А что будет, если кто-то из них опоздает и не оплатит до 15 ноября?

Что грозит белорусам за неуплату налога на квартиры — «Не хочется пугать»

Кстати, в 2023 году в Министерстве по налогам и сборам (МНС) планируют ввести изменения по транспортному налогу, а также поднять ставки подоходного налога для сдающих в аренду жилье, гаражи, машино-места. А еще, возможно, увеличить налог на квартиру. Собрали самое важное.

МНС предложило изменить налоги для белорусов в 2023 году