МНС предложило изменить налоги для белорусов в 2023 году

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Опубликовано: 02.11.2022 15:12 , Обновлено: 02.11.2022

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) в 2023 году планируют ввести изменения по транспортному налогу, а также поднять ставки подоходного налога для сдающих в аренду жилье, гаражи, машино-места. А еще, возможно, увеличить налог на квартиру. Собрали самое важное.

Скидки на транспортный налог

По словам начальника главного управления налогообложения физлиц МНС Андрея Ковалевского, в 2023 власти планируют расширить категории граждан, которым введут скидку на транспортный налог в размере 50%.

«Дополнительно добавятся многодетные семьи и участники боевых действий на территории иностранных государств. В частности, это воины-интернационалисты», — сообщил он.

[info_b]Напомним, сейчас скидку в 50% предоставили ветеранам ВОВ, инвалидам 1-й и 2-й группы, а также пенсионерам. А инвалидам 3-й группы — скидку в 25%. [/info_b]

Кроме того, по словам Ковалевского, физлиц могут освободить от уплаты транспортного налога, если они оказались в трудной жизненной ситуации.

Ставки подоходного налога

Также в МНС намерены в 2023 году поднять ставки подоходного налога для сдающих в аренду жилье, гаражи, машино-места.

«Ежегодно в налоговом законодательстве идет индексация ставок налогов, выраженных в белорусских рублях, и также ставок по льготам и налоговым вычетам — льготы по подоходному налогу, вычетов на себя, на детей. Тоже планируется повышение этих ставок», — сообщил представитель министерства.

Он подчеркнул, что повышение связано с ростом инфляции и зарплаты. Однако конкретную сумму не назвал — «рановато».

«Но это однозначно не двух-, трехкратный размер увеличения», — отметил Ковалевский.

Налог на квартиру

Также в Министерстве по налогам и сборам (МНС) 2 ноября сообщили, что прописали в законопроекте «незначительное» повышение налога на квартиру с белорусов.

Подробности можно почитать по ссылке:

В МНС предложили «незначительно» поднять налог на квартиру с белорусов. На сколько и когда?

А что грозит за неуплату налогов?

А еще Андрей Ковалевский заявил 2 ноября, что налоги за квартиры, транспорт и т.п в 2022 году должны заплатить более 3,4 млн белорусов. И рассказал, что будет, если кто-то из них опоздает и не оплатит до 15 ноября?

Что грозит белорусам за неуплату налога на квартиры — «Не хочется пугать»