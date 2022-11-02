МНС предложило изменить налоги для белорусов в 2023 году
В Министерстве по налогам и сборам (МНС) в 2023 году планируют ввести изменения по транспортному налогу, а также поднять ставки подоходного налога для сдающих в аренду жилье, гаражи, машино-места. А еще, возможно, увеличить налог на квартиру. Собрали самое важное.
Скидки на транспортный налог
По словам начальника главного управления налогообложения физлиц МНС Андрея Ковалевского, в 2023 власти планируют расширить категории граждан, которым введут скидку на транспортный налог в размере 50%.
«Дополнительно добавятся многодетные семьи и участники боевых действий на территории иностранных государств. В частности, это воины-интернационалисты», — сообщил он.
[info_b]Напомним, сейчас скидку в 50% предоставили ветеранам ВОВ, инвалидам 1-й и 2-й группы, а также пенсионерам. А инвалидам 3-й группы — скидку в 25%. [/info_b]
Кроме того, по словам Ковалевского, физлиц могут освободить от уплаты транспортного налога, если они оказались в трудной жизненной ситуации.
Ставки подоходного налога
Также в МНС намерены в 2023 году поднять ставки подоходного налога для сдающих в аренду жилье, гаражи, машино-места.
«Ежегодно в налоговом законодательстве идет индексация ставок налогов, выраженных в белорусских рублях, и также ставок по льготам и налоговым вычетам — льготы по подоходному налогу, вычетов на себя, на детей. Тоже планируется повышение этих ставок», — сообщил представитель министерства.
Он подчеркнул, что повышение связано с ростом инфляции и зарплаты. Однако конкретную сумму не назвал — «рановато».
«Но это однозначно не двух-, трехкратный размер увеличения», — отметил Ковалевский.
Налог на квартиру
Также в Министерстве по налогам и сборам (МНС) 2 ноября сообщили, что прописали в законопроекте «незначительное» повышение налога на квартиру с белорусов.
Подробности можно почитать по ссылке:
В МНС предложили «незначительно» поднять налог на квартиру с белорусов. На сколько и когда?
А что грозит за неуплату налогов?
А еще Андрей Ковалевский заявил 2 ноября, что налоги за квартиры, транспорт и т.п в 2022 году должны заплатить более 3,4 млн белорусов. И рассказал, что будет, если кто-то из них опоздает и не оплатит до 15 ноября?
Что грозит белорусам за неуплату налога на квартиры — «Не хочется пугать»