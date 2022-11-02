Что грозит белорусам за неуплату налога на квартиры - "Не хочется пугать"

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Опубликовано: 02.11.2022 13:14 , Обновлено: 02.11.2022

Начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский заявил 2 ноября, что налоги за квартиры, транспорт и т.п в 2022 году должны заплатить более 3,4 млн белорусов. А что будет, если кто-то из них опоздает и не оплатит до 15 ноября?

Чиновник заявил, что ему “не хочется никого пугать наказаниями”, так как в министерстве рассчитывают на “добровольное исполнение всех налоговых обязательств”. Мало того, Андрей Ковалевский даже назвал белорусов “очень ответственными плательщиками”.

Однако за неуплату налогов в положенный срок ответственность будет. Представитель МНС рассказал, что неплательщики получат штраф, а также с них будет принудительно взыскана сумма неуплаты.

Андрей Ковалевский заявил, что с опоздавших с уплатой налогов белорусов также может быть взыскана пеня за просроченные дни. Таким образом, уже 16 ноября “могут быть применены санкции”.

Штрафы за неуплату налогов назначаются судом, и могут составлять 15% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 0,5 базовой величины (16 рубля).

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве по налогам и сборам (МНС) 2 ноября сообщили, что прописали в законопроекте «незначительное» повышение налога на квартиру с белорусов.

В МНС предложили «незначительно» поднять налог на квартиру с белорусов. На сколько и когда?