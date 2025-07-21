Стоянка переполнена. Литва почти прекратила принимать фуры из Беларуси?

Опубликовано: 21.07.2025 18:55 , Обновлено: 21.07.2025

В Таможенном Комитете Беларуси сообщили, что в пропускном пункте "Каменный лог" скопилось много грузовиков из-за замедления работы литовских коллег на КПП "Мядининкай".

“Здесь контролирующие службы Литвы за девять часов (с 9:00 до 18:00) приняли только 14 грузовых транспортных средств, прибывших из сопредельного белорусского «Каменного Лога»”, - сообщили в ГТК.

В Таможенном комитете Беларуси сослались на свои нормы, согласно которым в пункте пропуска можно оформлять до 25 автомобилей в час и заявили, что литовцы пропустили лишь 1,5% от нее.

“Стоянка в пункте пропуска «Каменный Лог» в настоящее время уже переполнена оформленными белорусскими таможенниками автомобилями, которые по вине литовцев не могут покинуть Беларусь”, - констатировали в ГТК.

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Литовская сторона пока никак не объяснила столь существенное замедление работы своей таможни на белорусской границе.

Ранее Telegraf.news писал, что литовские таможенники заявили, что значительно усилили проверки автомобилей идущих из Беларуси из-за введенных санкций.

«Конечно, когда ввели санкции наша работа осложнилась, потому что, когда приезжает груз, мы должны убедиться, что товар, который ввозится в Литву, Евросоюз, к нему применяются или не применяются санкции. Мы должны досконально проверить все коды ввозимого товара и убедиться в этом. Если оказывается, что товар – санкционный, тогда принимаются меры. Груз, конечно, не впускается на территорию Литвы и ЕС, он возвращается назад в Беларусь, но надо это возвращение ещё оформить, заполнить документы и развернуть автомобиль», — рассказала начальница литовского пункта пропуска.

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