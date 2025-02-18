Литовские таможенники решили проверять уровень топлива в белорусских фурах. За что пригрозили штрафом в 6 тыс. евро и конфискацией?

Опубликовано: 18.02.2025 16:34 , Обновлено: 18.02.2025

Литовские таможенники решили ужесточить проверки белорусских и российских фур, въезжающих в страну, и проверять в их баках уровень топлива. Как пояснили в Таможенной службе Литвы, это связано с "возобновившейся тенденцией к незаконному сливу топлива водителями грузовиков в Литве".

По данным ведомства, на прошлой неделе сотрудники литовской Таможенно-криминальной службы в Юрбаркском, Мариямпольском и Кедайняйском районах Литвы задержали три российских грузовика, из которых, по данным правоохранителей, незаконно сливали топливо. Сотрудники ведомства изъяли тогда порядка 7 тонн дизельного топлива.

На всех нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях: за нарушение правил хранения и транспортировки нефтепродуктов и подакцизных товаров, а также за нарушение международных санкций им грозит штраф до 6000 евро, а также конфискация топлива и даже самого транспортного средства.

Такие случаи, по словам литовских таможенников, участились с начала этого года для транзитных авто, идущих через автомобильные пункты пропуска Кибартай, Мядининкай и Шальчининкай. По данным таможенников, водители с топливом в баках пересекают границу и “останавливаются в секретных, согласованных точках”, где большую часть топлива сливают.

“Например, как только они въезжают на территорию Литвы, они останавливаются и ждут несколько часов. Затем они перемещаются и “рыскают” по стране, делая крюки и заезжая в неизвестные районы. Мы подозреваем, что таким образом автомобили попадают на нелегальные точки”, - пояснили в литовском ведомстве.

По расчётам специалистов, за одну такую поездку водитель фуры потенциально способен слить от 800 до 1000 литров дизельного топлива, которое затем продают на “черном рынке”. Ущерб государству от такой нелегальной деятельности литовские таможенники оценили в 20 млн евро в год.

В результате 17 февраля после совещания таможни с представителями местной полиции, Государственной налоговой инспекции и Государственной пограничной службы, было принято решение:

измерять уровень топлива в топливных баках въезжающих и выезжающих грузовиков на пограничных пунктах,

усилить патрулирование в районах, где возможен незаконный сброс топлива.

“При необходимости меры контроля могут быть расширены и могут быть использованы новые и различные методы контроля”, -предупредили в ведомстве, назвав в качестве одной из таких потенциальных мер введение регулирования объемов импортируемого топлива по примеру соседних Латвии и Польши.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 января 2025 года действуют ограничения на ввоз топлива в баках коммерческих фур при въезде в Латвию. В баках фур теперь допускается не больше 200 л топлива.

Не более 200 л в баке. Латвия ограничила ввоз топлива коммерческими фурами