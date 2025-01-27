Ставка — 9,99%. Один из банков предложил белорусам оформить кредит не выходя из дома. На что можно потратить?

Опубликовано: 27.01.2025 14:14 , Обновлено: 27.01.2025

Банк "Дабрабыт" предложил белорусам оформить кредит по, как там выразились, "мегапривлекательной ставке" в 9,99%. В финучреждении заверили, что всего "в пару кликов" желающие могут закрыть свои финансовые вопросы без посещения отделения. Правда, как и везде, для этого нужно соответствовать ряду требований.

Чтобы оформить кредит «на ЛИЧНОЕ» Online в банке “Дабрабыт” по ставке 9,99%, нужно быть гражданином Беларуси или иметь ВНЖ, работать на последнем месте не менее 3 месяцев, а также быть старше 60 лет и не моложе 25, объяснили в финансовом учреждении. Там добавили, что оформить кредит можно в мобильном приложении “Дабрабыт онлайн”.

Вместе с тем интересно, что ставка 9,99% — не вечная, и распространяется только на срок 3 месяца (на протяжении этого времени в банке пообещали, что она будет фиксированной). Что касается более долгого срока кредитования (от 13 до 60 месяцев), здесь условия другие: первые 6 месяцев – 12,9% годовых, далее — 19,99%.

В организации отметили, что деньги заявитель получит на открытый банковский счёт, а погашать проценты нужно до 23 числа каждого месяца. Исходя из названия кредитной программы, потратить средства можно на “личные нужды”.

Ранее Telegraf.news писал, что в “Альфа-Банке” сообщили об увеличении комиссий за снятие наличных денежных средств. Начиная с 18 февраля, за проведение данной операции в банкоматах других банков с клиентов спишут ни много ни мало — 4,5 рубля. Отметит, что речь также идёт о банках-партнёрах финансового учреждения.

Один из банков решил снимать с белорусов почти 5 рублей за выдачу наличных. Но это ещё не всё

Также мы рассказывали, что в ноябре несколько белорусских банков представили новые депозитные продукты в национальной валюте, а также увеличили процентные ставки по вкладам в белорусских и российских рублях. Так, например, “Дабрабыт” предложил “не упустить возможность” и “увеличить свои сбережения”, оформив один из депозитов со ставкой 14,31% годовых. К слову, ранее аналогичные решения приняли и в других банках Республики.

До 16%. Банки Беларуси повысили ставки по вкладам в белорусских и российских рублях