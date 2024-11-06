До 16%. Банки Беларуси повысили ставки по вкладам в белорусских и российских рублях

Опубликовано: 06.11.2024 14:44 , Обновлено: 06.11.2024

Несколько белорусских банков представили новые депозитные продукты в национальной валюте, а также увеличили процентные ставки по вкладам в белорусских и российских рублях. Так, например, "Дабрабыт" предложил "не упустить возможность" и "увеличить свои сбережения", оформив один из депозитов со ставкой 14,31% годовых. К слову, ранее аналогичные решения приняли и в других банках Республики.

Какие новые вклады появились?

Белорусский “ТК Банк” пополнил линейку депозитных продуктов в белорусских рублях, предоставив жителям страны вклад под названием “Отзывный”. Согласно условиям, любой желающий может разместить средства в сумме от 100 рублей на 6 месяцев под 7,5% годовых.

Между тем в “Технобанке” объявили о введении нового безотзывного депозита “Перспектива”, который также предусматривает размещение средств в белорусских рублях. Под ставку в 14,1% годовых жители страны могут отдать свои деньги в банк на 18 месяцев (минимальная сумма — 500 рублей).

Где повысили ставки в белорусских рублях?

Белорусский “СберБанк” увеличил размер процентных ставок по некоторым продуктам в национальной валюте. Так, например, доходность депозита «Сохраняй безотзывный в BYN» стала выше:

на 0,75 п.п., и теперь составляет до 10,5% годовых (срок размещения — 90-182 дня);

на 0,5 п.п., и теперь составляет до 8,25% годовых (срок размещения — 2-3 месяца);

на 0,5 п.п., и теперь составляет до 11,25% годовых (срок размещения — 183-273 дня);

на 0,5 п.п., и теперь составляет до 11,5% годовых (срок размещения — 274-365 дней).

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Кроме того, выросли ставки по депозиту «Сохраняй безотзывный в BYN Online»:

на 0,75 п.п., и теперь составляет до 10,75% годовых (срок размещения — 90-182 дня);

на 0,5 п.п., и теперь составляет до 8,5%, (срок размещения — 2-3 месяца);

на 0,5 п.п., и теперь составляет 11,5% и (срок размещения — 183-273 дня);

на 0,5 п.п., и теперь составляет 11,75% (срок размещения — 274-365 дней).

Банк “Дабрабыт” повысил ставки до 14,31% годовых по вкладу «Шчодры» и «Шчодры онлайн» в белорусских рублях. В финучреждении добавили, что “теперь ваши деньги будут работать на вас ещё эффективнее” и предложили разместить средства на срок в 13 месяцев.

Как изменились ставки в российской валюте?

“ВТБ Банк” принял решение повысить проценты по двум депозитам в российских рублях. Так, доходность по вкладу «Мои условия (безотзывный)» стала выше:

на 1,8 п.п., и теперь составляет до 13,4% годовых (срок размещения — 66-96 дней);

на 1,8 п.п., и теперь составляет 13,9% годовых (срок размещения — 97-127 дней);

на 1,7 п.п., и теперь составляет до 14,4% годовых (срок размещения — 128-158 дней);

до 14,9% годовых (срок размещения — 159-366 дней);

до 15,9% годовых (срок размещения — 367-1900 дней).

Также выросли ставки по депозиту «Мои условия онлайн (безотзывный)»:

на 1,8 п.п. и теперь составляет до 13,5% годовых (срок размещения — 66-96 дней);

на 1,8 п.п., и теперь составляет до 14% годовых (срок размещения — 97-127 дней);

на 1,7 п.п., и теперь составляет до 14,5% годовых (срок размещения — 128-158 дней);

до 15% годовых (срок размещения — 159-366 дней);

до 16% годовых (срок размещения — 367-1900 дней).

Ранее Telegraf.news писал, что «Белгазпромбанк» поднял процентные ставки по некоторым депозитам в долларах и белорусских рублях, пообещав клиентам “гарантированный доход в различных валютах”. В пресс-службе финансового учреждения отметили, что прибыльность некоторых из них выросла до максимальных 14,3%. Ранее подобные решения приняли и в других банках.

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