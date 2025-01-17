Один из банков решил снимать с белорусов почти 5 рублей за выдачу наличных. Но это ещё не всё

Опубликовано: 17.01.2025 13:02 , Обновлено: 17.01.2025

В пресс-службе белорусского "Альфа-Банка" сообщили об увеличении комиссий за снятие наличных денежных средств. Начиная с 18 февраля, за проведение данной операции в банкоматах других банков с клиентов спишут ни много ни мало — 4,5 рубля. Отметит, что речь также идёт о банках-партнёрах финансового учреждения.

В “Альфа-Банке” уточнили, что, помимо этого, с 18 февраля увеличивается размер комиссии за перевод денежных средств с карт банка на карты других банков Беларуси. Начиная с этой даты, за осуществление данной операции с вас спишут 1,2% от перечисляемой суммы + 1 рубль.

Кроме этого, в “Альфа-банке” решили “исключить плату” за снятие наличных в кассе банка со счёта, открытого опекуном или попечителем на имя отобранного ребёнка. Эти изменения также введут с 18 февраля, сообщили в организации.

Там добавили, что на день раньше, 17 февраля, начнут действовать и другие новшества. В частности, вводится плата за совершение расходных операций за пределами Беларуси с использованием карт международных платёжных систем, эмитированных банком:

по карте, выпущенной резиденту РБ, нерезиденту РБ в рамках зарплатного обслуживания, – 1% от суммы операции;

по карте, выпущенной нерезиденту РБ, – 3% от суммы операции.

”…При этом в течение 6 месяцев будет действовать акция, в соответствии с условиями которой вознаграждение не будет взиматься в случае, если валюта операции совпадает с валютой счёта, к которой выпущена карта”, — объяснили в “Альфа-Банке”.

Также там добавили, что с 17 февраля исключается плата за совершение операций с использованием карты в валюте, отличной от валюты счёта, вне эквайринговой сети банка.

В “МТБанке” — онлайн-кредит по ID-карте

Тем временем “МТБанк” сообщил, что с 15 января стала доступна услуга по онлайн-оформлению продуктов для граждан со следующими биометрическими документами:

идентификационная карта гражданина Беларуси (ID-карта);

биометрический вид на жительство в Беларуси иностранного гражданина;

биометрический вид на жительство в Беларуси лица без гражданства.

Проще говоря, с помощью этих документов теперь можно оформить карту “МТБанка” или онлайн-кредит в мобильном банке Moby и на площадках партнёров, заверили в финучреждении.

Ранее Telegraf.news писал, что в “Беларусбанке” рассказали, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую, и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на приём каких банкнот “нет никаких ограничений”. По словам представителей банка, в последнее время в Интернете появилось много слухов и домыслов, поэтому специалисты решили расставить все точки над i.

Можно ли обменять старые доллары на новые? В «Беларусбанке» объяснили, на приём каких купюр «нет ограничений»

Также мы рассказывали, что “Приорбанк” открыл новое отделение в формате digital в Минске на проспекте Дзержинского, 122, рядом со станцией метро «Малиновка». Там заявили, что офис ориентирован на обслуживание физических лиц, и в нём есть круглосуточная зона самообслуживания.

Один из белорусских банков открыл в Минске круглосуточное digital-отделение. Что это такое?