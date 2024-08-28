Стало известно, когда в Беларуси заработает базовый тариф на сотовую связь

Опубликовано: 28.08.2024 11:34 , Обновлено: 05.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа подписал указ № 335 "Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи". Среди прочего в документе называется дата, когда в стране начнет действовать тарифный план с базовым объемом услуг сотовой связи.

Так, этот тариф мобильные операторы должны установить 1 апреля 2025 года. В указе Лукашенко сказано, что под базовым объемом услуг сотовой связи подразумевается:

объем минут голосового трафика во все сети на территории Беларуси,

объем трафика передачи данных и объем SMS-сообщений, установленный Советом Министров.

[info_b]С полным текстом указа президента можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

О введении базового социального тарифа на услуги сотовой связи стало известно 26 августа. По информации пресс-службы Лукашенко, стоимость этого тарифа будет контролировать государство, она «станет доступной для всех категорий граждан».

Также указ президента предусматривает обязанность сотовых операторов направлять часть своей прибыли на строительство новых вышек, модернизацию действующих и на «иные меры по развитию сетей сотовой связи».

Лукашенко обязал мобильные операторы ввести базовый социальный тариф для белорусов

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в середине августа два мобильных оператора — life:) и А1 — предупредили население об изменениях в некоторых тарифах и услугах. Они касаются как простых белорусов, так и юридических лиц. К примеру, в life:) решили изменить цены на некоторые тарифные планы и услуги с 27 августа 2024 года.

Мобильные операторы объявили о повышении тарифов. На сколько и кому приготовиться?