Мобильные операторы объявили о повышении тарифов. На сколько и кому приготовиться?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.08.2024 11:46 , Обновлено: 14.08.2024

Два мобильных оператора — life:) и А1 — предупредили об изменениях в некоторых тарифах и услугах. Они касаются как простых белорусов, так и юридических лиц. Кто и на сколько повысил цены?

На какие тарифы и услуги повысил цены life:)

Так, в life:) сообщили, что решили изменить цены на некоторые тарифные планы и услуги с 27 августа 2024 года, чтобы “продолжать развиваться”.

[info_b]

В компании пообещали оставить:

бесплатную раздачу интернета на другие устройства;

бесплатные звонки внутри сети в тарифах;

“выгодные предложения и акции”.

[/info_b]

Новые цены на тарифные планы

Бесконечный — 17,9 руб/мес. (ранее 16,9 руб.);

Бесконечный+ — 23,9 руб/мес. (ранее 21,9 руб.);

Бесконечный Pro — 27,9 руб/мес (ранее 26,9 руб.);

Льготный — 4,5 руб/мес (ранее 3,9 руб.). При этом пообещали увеличить объём включённых минут в другие сети до 200. Накопить тоже можно будет больше — до 400 минут;

Старт — 5,5 руб/мес. (ранее 4,5 руб.), добавили возможность оплачивать тариф частями — по 0,18 руб в сутки;

Безлимит Лайт — 9,9 руб/мес. (ранее 8,2 руб.);

Безлимит Ультра — 22,9 руб/мес. (ранее 20,9), добавили больше трафика — 100 ГБ (сейчас 60 ГБ);

Шейк Мини —17,9 руб/мес.(ранее 16,9 руб.);

Вместе 1 — 27,9 руб/мес. (ранее 24,9 руб.);

Мультинет — 27,9 руб/мес. (ранее 24,9 руб.);

Play — 27,9 руб/мес. (ранее 26,9 руб.);

Всё включено — 27,9 руб/мес. (ранее 26,9 руб.);

Вместе 2 — 36,9 руб/мес. (ранее 33,9 руб.).

При этом ля всех Безлимитов открыли бесплатный доступ к контенту START, PREMIER, Amediateka и 90+ ТВ-каналов на протяжении 6 месяцев . Подключить услугу можно будет в приложение Мой life:).

Новые цены на интернет-пакеты и другие услуги

Безлимит ГБ — 5,9 руб/мес;

1 ГБ в роуминге — 49,9 руб/мес;

3 ГБ в роуминге — 59,9 руб/мес..

Также life:) добавил возможность доиспользовать трафик из услуг 300, 500 и 1000 минут на другие сети в случае, если они были отключены.

При этом стоимость подписки на электронную библиотеку Литрес снизили с 10,5 руб. до 9 руб./мес.

[info_b]Все изменения можно почитать по ссылке.[/info_b]

Повышение тарифов у А1

Фото: Onliner

Тем временем А1 объявил о повышении стоимости услуг мобильной связи только для юридических лиц. Изменения вступили в силу с 12 августа.

Так, увеличилась стоимость:

абонентских плат тарифных планов;

исходящих вызовов на номера абонентов Беларуси;

интернет-трафика, сверх включенного в абонентскую плату и SMS.

Цены повысили и на дополнительные пакеты мобильного интернета, минут, SMS и прочие дополнительные услуги. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

Ранее Telegraf.news писал, что мобильные операторы Беларуси сообщили о снижении цен на смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы и многое другое.

Выгода — до 800 рублей. Мобильные операторы объявили о скидках для белорусов. Как выиграть 10 тысяч рублей?