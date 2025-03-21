Стало известно, где в Беларуси планируют построить первую майнинговую ферму

Опубликовано: 21.03.2025 14:22 , Обновлено: 21.03.2025

Первую в Беларуси майнинговую ферму планируют построить в Могилёвской области. Об этом сообщил председатель облисполкома Анатолий Исаченко. В каком районе?

По его словам, Кричевский район выбрали из-за наличия необходимой энергетической инфраструктуры, включая мощности трансформаторной подстанции. Учитывая этот факт, Могилёвский облисполком совместно с правительством прорабатывал вопрос строительства в регионе новых подобных объектов.

«У нас в Могилёвской области есть хорошие площадки с энергетическими мощностями, всё необходимое для того, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы», — отметил Исаченко. По его словам, он получил одобрение президента на подготовку площадок для проведения конкурсов и привлечения инвесторов к строительству.

Первый такой проект уже реализуется с участием китайских инвесторов. Стоимость первой очереди, которую планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году, оценили в 190 млн белорусских рублей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о поручении Лукашенко Совмину заниматься, в том числе, майнингом криптовалют.

«Говорят, что у нас есть» — Лукашенко поручил правительству искать редкоземельные металлы и майнить криптовалюту

А ещё редакция с помощью эксперта разобралась, как белорусам не попасть впросак с уплатой налогов по криптооперациям.

Какие криптовалютные операции в Беларуси облагаются налогом, а какие нет? Разобрали с главой криптошколы спорные моменты