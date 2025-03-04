Опубликовано: 04.03.2025 13:26 , Обновлено: 04.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед правительством и профильными специалистами две стратегические задачи: активизировать геологоразведку с акцентом на редкоземельные металлы и развивать в стране майнинг криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Касаясь темы геологоразведки, Лукашенко назвал её «актуальнейшей». Он напомнил, что в мире «на слуху» сейчас тема редкоземельных материалов. «Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее», — сказал Лукашенко, добавив, что ранее уже ставил такую задачу перед профильным министром.

При этом, по мнению Лукашенко, геологоразведка в Беларуси развита «недостаточно» и находится «на низком уровне», а тема поиска редкоземельных металлов вообще выпадает из поля зрения специалистов. «Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?» — задал он вопрос.

Обращаясь к вице-премьеру Юрию Шулейко, который курирует профильный блок, Лукашенко поручил: «Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле».

Ещё одной задачей, поставленной президентом, стало развитие в Беларуси майнинга криптовалют. Обращаясь к министру энергетики Алексею Кушнаренко, Лукашенко отметил, что «всё больше людей» к нему обращаются по этому вопросу.

«Если нам это выгодно, давайте будем делать. У нас избыток электричества есть. Пускай делают они эту криптовалюту и так далее. Тем более, вы видите, каким путём мир идёт. И особенно крупнейшая экономика мира», — сказал Лукашенко, подразумевая США.

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