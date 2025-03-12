Какие криптовалютные операции в Беларуси облагаются налогом, а какие нет? Разобрали с главой криптошколы спорные моменты

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Опубликовано: 12.03.2025 10:36 , Обновлено: 12.03.2025

Налогообложение криптовалютных операций в Беларуси остается одной из самых неоднозначных тем для владельцев цифровых активов. Какие транзакции точно не облагаются налогами, за что можно получить штраф или даже уголовное наказание, а какие операции по-прежнему вызывают споры среди экспертов? Разбираемся в актуальных нормах и рисках с Виктором Суздальцевым, руководителем криптошколы Consensus School.

По мнению Виктора Суздальцева, вопрос налогообложения криптовалютных операций остается предметом дискуссий среди экспертов, поскольку трактовки отдельных статей законодательства могут различаться. Однако, по его словам, есть несколько ключевых аспектов, в которых уже сложилась определенная практика.

Что точно не облагается налогом?

Доход, полученный на белорусских криптобиржах – операции, проведенные через зарегистрированные в Беларуси платформы, освобождены от налогообложения.

Доход от токенов, выпущенных белорусскими криптобиржами – например, активы FinStore, ByNEx или Деньги.com не подпадают под налогообложение.

Наследование токенов – передача криптоактивов по наследству не облагается налогом.

Дарение криптовалюты — от близких родственников не облагается налогом. А если даритель не является близким родственником, налог не взимается, если сумма в год не превышает 11 516 рублей.

Airdrop – также является частью дарения, поэтому налог начисляется только в случае, если суммарный доход от всех подобных операций превысил 11 516 рублей в год. С превышенной суммы взимается 13% налога.

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Что такое airdrop?

Airdrop в криптовалюте — это бесплатная раздача токенов или монет пользователям, обычно в рамках рекламной или маркетинговой кампании. Проект распределяет токены, чтобы привлечь внимание к своей платформе, повысить ликвидность или мотивировать пользователей участвовать в развитии экосистемы.

Как это работает?

Автоматический airdrop — токены начисляются пользователям автоматически, если они уже держат определённую криптовалюту в своём кошельке.

За активность — пользователи получают токены за выполнение простых действий, например, подписку на соцсети проекта, репосты или регистрацию на платформе.

Розыгрыши и конкурсы — токены раздают в качестве приза за участие в мероприятиях или за выполнение заданий.

Зачем проекты делают airdrop?

Во-первых, для привлечения внимания — раздача токенов помогает быстро собрать аудиторию и создать интерес к проекту. Во-Вторых, для увеличения ликвидности — чем больше людей владеют токеном, тем выше его торговая активность. В третьих, это децентрализация управления — если токены дают право голоса в проекте, их распределение среди пользователей помогает сделать управление более демократичным.

В целом, Airdrop — это способ быстро создать сообщество вокруг криптовалютного проекта и повысить доверие к нему. [/info_b]

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Спорные моменты

Эксперт считает, что наиболее неоднозначной остается статья налогового кодекса, согласно которой обмен одного токена на другой не облагается налогом.

“Здесь есть два мнения. Одни эксперты считают, что речь идет только о белорусских биржах. Другие, включая меня, полагают, что поскольку в законе не уточняется, какие именно биржи имеются в виду, освобождение от налогообложения распространяется на все платформы, включая международные”, - отметил Суздальцев.

По его мнению, если придерживаться второй точки зрения, трейдинг криптовалютой не должен облагаться налогом.

Что подлежит налогообложению?

Доходы, полученные с иностранных бирж и платформ, включая:

проценты за размещение средств;

доход от стейкинга;

бивалютный майнинг;

другие виды пассивного дохода, аналогичные банковским депозитам.

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Обналичивание через иностранные криптобиржи

“Если владелец криптовалюты переводит средства с зарубежной биржи (например, Binance) через легальный белорусский сервис (например, Whitebird), это может рассматриваться как получение дохода. Все зависит от того, что является источником дохода. Так, если он пассивный, то подпадает под налогообложение. Если трейдинг, то, скорее, нет”, - подчеркнул специалист.

Ответственность

В случае уклонения от уплаты налогов возможны:

штрафные санкции;

начисление пени;

в особо крупных размерах – уголовная ответственность.

Таким образом, несмотря на неопределенности в трактовке отдельных норм, в целом можно выделить ряд операций, которые однозначно облагаются налогом , и те, которые пока остаются в «серой зоне» . Для точного понимания налоговых рисков в каждом конкретном случае лучше проконсультироваться с юристом или налоговым консультантом.

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