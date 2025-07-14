Стало известно, что будет с магазинами "Остров чистоты" в Беларуси

Опубликовано: 14.07.2025 11:17 , Обновлено: 14.07.2025

Первый заместитель директора сети "Остров чистоты" Наталья Наумова рассказала, что происходит с некогда обширной торговой сетью и заработают ли снова закрытые магазины - многие из них второй год остаются закрытыми, но не снятые вывески намекают на то, что точки в истории бренда не поставлена.

В комментарии порталу “Про бизнес” Наумова пояснила, что в настоящее время сеть “Остров чистоты и вкуса” продолжает работать “в привычном формате”, хотя число открытых торговых точек далеко от прежних цифр - 59 магазинов по всей стране.

[info_b]“Остров чистоты” ещё пару лет назад являлась одной из крупнейших в Беларуси сетей бытовой химии и хозтоваров. Со временем владельцы расширили ассортимент, и на полках их магазинов появились продукты питания: от глазированных сырков до алкоголя. В 2023 году под этой маркой по всей Беларуси работало около 600 магазинов в 110 городах. [/info_b]

Концепция магазинов после возвращения сети не изменилась - на полках магазинов по-прежнему можно найти самый широкий ассортимент - от бытовой химии, с которой всё начиналось, до продуктов питания и алкогольной продукции. При выборе места для открытия очередной торговой точки в компании решили ориентироваться в первую очередь на небольшие населенные пункты и города.

Год назад в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли объявили о ликвидации компании из-за “неудачных финансовых вложениях и неправильной стратегии развития бизнеса”. С тех пор в компании сменился собственник, но рекламные стенды, вывески, фирменной оформление прежних торговых точек по закону принадлежат предыдущим собственникам. Именно поэтому, по словам Наумовой, до сих пор в отдельных городах Беларуси можно встретить закрытые магазины с вывеской “Остров чистоты”.

«Они давно к этому шли» — Глава МАРТ объявил о ликвидации сети магазинов «Остров чистоты»

Наумова признала, что этот факт “негативно сказывается на репутации бренда” и порой даже “вводит потребителей в заблуждение”, поэтому компания рассматривает в том числе и возможность открытия новых магазинов в старых локациях - “если они подойдут под новую концепцию”.

[info_b]Подробнее о планах компании по развитию бизнеса в Беларуси читайте в материале “Про бизнес” по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что о возвращении “Острова чистоты и вкуса” после официального банкротства объявили в октябре прошлого года. Компания “перезашла” в Беларусь с 15 магазинами, пообещав расширяться.

Сеть «Остров чистоты» объявила о возвращении на рынок Беларуси. Где уже открыли 15 магазинов?