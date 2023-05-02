Совмин предложил перевести всех белорусских ИПэшников в юрлица. Когда?

Опубликовано: 02.05.2023 11:33 , Обновлено: 02.05.2023

Член комиссии по экономической политике Палаты представителей Беларуси Анатолий Насеня заявил, что власти решили "планомерно" перевести всех индивидуальных предпринимателей в юридические лица. Для этого в парламент поступил новый законопроект "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности".

“Законопроект предусматривает планомерный переход от индивидуальных предпринимателей к юридическим коммерческим организациям малым и средним. В малых предусматривается, что будет работать до 100 человек включительно, в средних - до 250 человек. Реформирование предусмотрено на длительный срок”, - сообщил депутат, передает Белта.

По его словам, власти хотят услышать мнение самих предпринимателей по поводу нового законопроекта, для чего решили провести “круглые столы”. Таким образом чиновники и депутаты хотят выявить “возможные проблемные вопросы, с которыми как раз-таки представители малого и среднего бизнеса могут столкнуться в ходе реализации данной реформы”. Депутат пообещал, что итоги таких встреч могут быть использованы “при подготовке к первому чтению”.

Авторы законопроекта прямо говорят, что одной из основных целей данного законопроекта является повышение налоговых выплат предпринимателями. Там обещают также создать “понятные условия для ведения бизнеса” и “упростить администрирование бизнес-процессов”.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров направил на рассмотрение Палаты представителей законопроект, предусматривающий ряд изменений в работе малого бизнеса в Беларуси.

В парламент Беларуси поступил законопроект об индивидуальных предпринимателях. Что хотят изменить?