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США ослабили санкции и разрешили поставлять в Беларусь некоторое медоборудование

США ослабили санкции и разрешили поставлять в Беларусь некоторое медоборудование
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💼 Официально

Министерство торговли США в четверг, 25 апреля, официально объявило о выводе из-под экспортных санкций, введённых ранее в отношении Беларуси, некоторых медицинских устройств. Ведомство выдало специальную "гуманитарную лицензию" на поставки медицинского оборудования широкого спектра.

Согласно официальному заявлению ведомства, опубликованному на сайте американского Бюро промышленности и безопасности, речь идёт о поставках “жизненно важных медицинских устройств” для гражданского населения. При этом в Бюро особо подчеркнули, что власти США оставили в силе “строгие ограничения на экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны” товаров, которые потенциально могут использоваться в военных целях.

По данным портала Office Life, что из-под санкций вывели:

  • гематологические анализаторы,
  • кардиостимуляторы,
  • стоматологические инструменты и импланты,
  • машины для переливания крови,
  • слуховые аппараты
  • аппараты ЭКГ,
  • сердечные клапаны,
  • мониторы для стационаров,
  • аппараты УЗИ и ИВЛ,
  • ряд деталей для аппаратов КТ и МРТ.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в середине апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в свой санкционный список ещё 12 компаний и 10 физических лиц. Часть из них — собственно белорусские, часть — иностранные, но непосредственно связанные с бизнесом в Беларуси.

Минфин США ввёл санкции против шести компаний и пяти бизнесменов из Беларуси. Кто попал в список?

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