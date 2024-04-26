США ослабили санкции и разрешили поставлять в Беларусь некоторое медоборудование

💼 Официально

Опубликовано: 26.04.2024 12:08 , Обновлено: 26.04.2024

Министерство торговли США в четверг, 25 апреля, официально объявило о выводе из-под экспортных санкций, введённых ранее в отношении Беларуси, некоторых медицинских устройств. Ведомство выдало специальную "гуманитарную лицензию" на поставки медицинского оборудования широкого спектра.

Согласно официальному заявлению ведомства, опубликованному на сайте американского Бюро промышленности и безопасности, речь идёт о поставках “жизненно важных медицинских устройств” для гражданского населения. При этом в Бюро особо подчеркнули, что власти США оставили в силе “строгие ограничения на экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны” товаров, которые потенциально могут использоваться в военных целях.

По данным портала Office Life, что из-под санкций вывели:

гематологические анализаторы,

кардиостимуляторы,

стоматологические инструменты и импланты,

машины для переливания крови,

слуховые аппараты

аппараты ЭКГ,

сердечные клапаны,

мониторы для стационаров,

аппараты УЗИ и ИВЛ,

ряд деталей для аппаратов КТ и МРТ.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в середине апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в свой санкционный список ещё 12 компаний и 10 физических лиц. Часть из них — собственно белорусские, часть — иностранные, но непосредственно связанные с бизнесом в Беларуси.

Минфин США ввёл санкции против шести компаний и пяти бизнесменов из Беларуси. Кто попал в список?