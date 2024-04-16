Минфин США ввёл санкции против шести компаний и пяти бизнесменов из Беларуси. Кто попал в список?

Опубликовано: 16.04.2024 09:06 , Обновлено: 16.04.2024

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США на днях внесло в свой санкционный список ещё 12 компаний и 10 физических лиц. Часть из них - собственно белорусские, часть - иностранные, но непосредственно связанные с бизнесом в Беларуси. Информация об этом 15 апреля появилась на сайте Минфина.

Согласно официальному заявлениюМинфина США, под американскими санкциями оказались сразу шесть белорусских компаний:

ОАО «СтанкоГомель»,

ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»

ОАО «Техника связи»,

ОАО «АГАТ-Систем»,

НИИ электронных вычислительных машин,

ООО «ИнноТех Солюшнс».

Кроме того, в списке компаний, с которыми теперь можно сотрудничать лишь запросив у Управления по контролю за иностранными активами Минфина США особую генеральную или специальную лицензию, также оказались ещё несколько компаний, зарегистрированные в Китае, Ираке, Турции, Словакии и на Кипре. Под санкции они попали за то, что, по утверждению американских властей, сотрудничают с белорусскими госструктурами и предприятиями, в частности, с белорусским предприятием “Пеленг”.

Помимо санкций против предприятий, в новом пакете американского Минфина оказались 10 физических лиц, половина из них - с белорусским гражданством. По мнению американских властей, внесённые в санкционный список белорусы по роду своей профессиональной деятельности так или иначе связаны с тем самым предприятием “Пеленг”, сотрудничество с которым власти США запретили ранее.

Так, персональные санкции теперь действуют против следующих белорусов:

Олег Юрчик, генеральный директор предприятия Shenzhen 5G,

Александра Аксинчук, директор по производству на предприятии Shenzhen 5G,

Дмитрий Брайм, заместитель генерального директора по производству компании “Пеленг”,

Сергей Чергейко, руководитель планово-диспетчерского управления “Пеленга”,

Дмитрий Михальцов, технический директор Минского механического завода имени С.И. Вавилова.

По решению Минфина США любое имущество и финансовые интересы внесённых в санкционный список граждан на территории США будут заблокированы.

«Для вас санкций нет»

Отметим, что в белорусском Министерстве иностранных дел введение новых санкций со стороны США пока официально не комментировали. Однако, буквально в начале апреля президент Беларуси Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки в Гродно рассказал, почему запретил чиновникам и правительству жаловаться на санкции и подчеркнул, что «нашим людям» нет разницы, есть санкции или отсутствуют.

«Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет», — категорически заявил Лукашенко.

«Для вас санкций нет» — Лукашенко запретил чиновникам жаловаться и спросил про сбор камней

Как ранее сообщал Telegraf.news, в последний раз власти США расширяли свои экономические санкции против Беларуси в декабре прошлого года. Тогда под ограничения попали 8 физических и 11 юридических лиц из Беларуси - компании военно-промышленного комплекса, известные производители сигарет и техники, розничной торговли, сферы логистики.

США внесли в санкционный список ещё 8 бизнесменов и 11 компаний из Беларуси