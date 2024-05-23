"Чистыми три тысячи рублей" - Белорусский министр потребовал повысить зарплаты этой категории работников

Опубликовано: 23.05.2024 19:37 , Обновлено: 23.05.2024

Министр лесного хозяйства Александр Кулик 23 мая во время посещения Калинковичского лесхоза приказал "пересмотреть оплату труда отдельных категорий работников", сообщили в пресс-службе Минлесхоза Беларуси.

“Если лесхозы не будут достойно платить рабочим, особенно операторам лесозаготовительной техники, то последняя просто… “пойдет по рукам”, - предупредил чиновник.

“Зарплата у лесничего должна быть чистыми три тысячи рублей! Вы вдумайтесь: это руководитель, который организовывает работу 30 человек и на котором лежит большая ответственность!”, - настаивал Александр Кулик.

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В ведомстве сообщили, что на данный момент нынешняя средняя зарплата лесничих по лесхозу пока “далека от такой цифры”.

Ранее Telegraf.news писал, что министр лесного хозяйства Александр Кулик проехал во вторник, 19 декабря 2023 года, по дороге на Чечерск и раскритиковал увиденное.

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