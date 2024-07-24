Средняя зарплата в июне выросла на 80 рублей в Минске. А что в регионах?

📊 Анализ

Опубликовано: 24.07.2024 13:55 , Обновлено: 24.07.2024

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал официальные данные по номинальной средней зарплате белорусов в июне 2024 года. Так, по информации ведомства, она составила 2270 рублей. Конечно, показатель разнится в зависимости от области страны и сферы деятельности.

В сравнении с маем средняя зарплата выросла на 50,8 рубля. В Минске в июне она составила 3020,8 рубля (месяцем ранее - 2940,7 рубля, то есть прирост - 80,1 рубля). А вот картина по регионам за первый месяц лета:

Брестская область - 2014,5 рубля (в мае - 1945,6, то есть +68,9 рубля),

рубля (в мае - 1945,6, то есть +68,9 рубля), Витебская область - 1948,8 рубля (месяцем ранее - 1905,9, прирост - 42,9),

рубля (месяцем ранее - 1905,9, прирост - 42,9), Гомельская - 2063,9 (в мае - 2022,4 рубля, +41,5),

(в мае - 2022,4 рубля, +41,5), Гродненская - 2041,3 рубля (в прошлом месяце - 2008, прирост - 33,3),

рубля (в прошлом месяце - 2008, прирост - 33,3), Минская - 2270,2 (в мае - 2254,4 рубля, +15,8 рубля),

(в мае - 2254,4 рубля, +15,8 рубля), Могилевская область - 1923,6 рубля (в прошлом месяце - 1860,3 рубля, +63,3).

Скриншот: Белстат

Доходы белорусов выросли на 9,6% за год — Белстат. А что в Польше, Литве, России?

Традиционно самые высокие зарплаты до вычета налогов - в сфере информации и связи (в июне - 5291,9). Также высокий показатель - у представителей финансовой и страховой деятельности (3218,9 рубля) и профессиональной, научной и технической деятельности (2840,5 рубля).

Скриншот: Белстат

А вот меньше всего в июне получили работники творчества, спорта, развлечения и отдыха (1557,4 рубля), деятельности в сфере административных и вспомогательных услуг (1577,2 рубля) и сферы услуг по временному проживанию и питанию (1626,8 рубля).

Скриншот: Белстат

Ранее Telegraf.news сообщал, что Центральный статистический офис Польши объявил о рекордно низком уровне безработицы в стране за всю историю: в мае 2024 года она составила 5%. Число безработных поляков, которые встали на учет, составило 777 тыс. человек. Сравнили с ситуацией в Беларуси.

В Польше объявили о рекордно низкой безработице за всю историю. А если сравнить с Беларусью?