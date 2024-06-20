Петришенко объявил о рекордном росте доходов белорусов. Кто получил больше всего?

Опубликовано: 20.06.2024 13:04 , Обновлено: 20.06.2024

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко заявил, что в 2023 году наблюдались самые высокие темпы роста пенсий. По его словам, расходы Фонда социальной защиты населения превысили 19 миллиардов рублей. А в 2024 году, по заявлению политика, суммы и того больше — около 22 миллиардов белорусских рублей. Таким образом, Петришенко утверждает, что доходы пенсионеров выросли сразу на 15%.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что в 2023 году правительство обеспечило “самые высокие за последние четыре года” темпы роста пенсий — около 111%. При этом в феврале текущего года сделали перерасчёт и повысили доходы ещё на 10%.

“В результате средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в мае составил около 800 рублей”, — заявил Игорь Петришенко.

Решение о том, повышать их дальше или нет, будет принято “с учётом динамики доходной части бюджета ФСЗН” и исходя из увеличения уровня заработной платы в Республике.

“Думаю, что по итогам текущего года рост пенсионных выплат составит не менее 15%», — обнадёжил белорусский депутат.

Ранее новый руководитель Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала о планах ведомства по повышению зарплат и пенсий белорусов. По её словам, в настоящее время Минтруда совместно с Министерством финансов работают над вторым этапом планового повышения, который наметили на второе полугодие 2024 года.

Выступая в эфире телеканала «Беларусь 1», Павлюченко [link href=“https://www.tvr.by/news/obshchestvo/kakie_nadbavki_belorusam_zhdat_vo_vtoroy_polovine_2024_goda/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщила [/link], что в ближайшие полгода белорусов ждут и поэтапные прибавки к зарплатам, и плановое повышение пенсий. Также она напомнила, что с 1 января 2024 года в Беларуси подняли базовую ставку, которая регламентирует отплату труда работников бюджетных организаций и организаций, приравненных к ним по оплате к бюджетникам. Она единовременно выросла на 6,4% — с 235 до 250 рублей. По словам министра, базовую ставку планируют повысить ещё раз.

Минтруда пообещало повысить базовую ставку и поднять пенсии белорусам. Когда?