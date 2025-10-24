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Средняя зарплата белорусов снижается второй месяц подряд. В каких двух регионах подросла?

Средняя зарплата белорусов снижается второй месяц подряд. В каких двух регионах подросла?
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📊 Анализ

Национальный статистический комитет (Белстат) 24 октября опубликовал статистику по средней заработной плате белорусов за сентябрь. Средний показатель по стране снова оказался ниже, чем в прошлом месяце, но в двух регионах страны, наоборот, среднестатистические белорусы стали зарабатывать чуть больше. Сравнили данные по регионам, а также узнали, у работников каких профессий в прошлом месяце зарплаты подросли на 87,4 рубля.

Показатель номинальной начисленной средней зарплаты (то есть до вычета всех обязательных налогов и выплат) в Беларуси снижается второй месяц подряд. Ещё в июле она составляла 2772,4 рубля:

  • в августе -0,35% или -9,7 рубля - до 2762,7 рубля,
  • в сентябре -0,59% или 16,3 рубля - до 2746,4 рубля .

Впрочем, изменение показателя среднего заработка белорусов идёт неравномерно в разных регионах страны. Заметнее всего, как в процентном, так и в абсолютном значении, упали зарплаты на Минщине - минус 3,09%, то есть на 89,2 рубля меньше, чем в августе. Несмотря на такое заметное падение, это не лишило регион статуса лидера среди областей Беларуси по средним зарплатам (если исключить из статистики столицу) - показатель в 2800,5 рубля оказался в сентябре самым высоким среди региональных показателей.

При этом сразу в двух регионах страны зарплаты, наоборот, подросли чуть больше, чем на 23 рубля - это Минск, где в прошлом месяце средние зарплаты упали сразу на 89,7 рубля, и Гомельская область.

РегионАвгуст 2025Сентябрь 2025Изменение (руб.)Изменение (%)
г. Минск3596,83620,0+23,2+0,64%
Минская область2889,72800,5−89,2−3,09%
Гродненская область2474,12446,5−27,6−1,12%
Брестская область2461,82435,1−26,7−1,08%
Витебская область2323,22299,0−24,2−1,04%
Могилевская область2335,12308,5−26,6−1,14%
Гомельская область2438,82462,6+23,8+0,98%

Что касается сфер экономики, то самые большие прибавки к заработку в прошлом месяце получили транпортники: средняя зарплата в этой отрасли в сентябре подросла сразу на 194,5 рубля - до 2651,8 рубля. В плюсе также оказались работники сферы образования (+64,7 рубля до 1830,8 рубля), финансисты (+68,3 рубля до 3803,5 рубля) и учёные (+62,3 рубля до 3389,1 рубля).

А вот антилидером сентября стала сфера сельского хозяйства - там зарплаты по сравнению с августом упали сразу на 6,56% ( минус 165 рубля - до 2351 рубля), что, вероятно, связано с завершением кампании по уборке зерновых.

Вид экономической деятельностиАвгуст 2025 (руб.)Сентябрь 2025 (руб.)Изменение (руб.)
Информация и связь5883,75897,2+13,5
Финансовая и страховая деятельность3735,23803,5+68,3
Строительство3640,13639,4-0,7
Профессиональная, научная и техническая деятельность3326,83389,1+62,3
Промышленность2914,12908,1-6,0
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность2651,82846,3+194,5
ГОРТ; ремонт автомобилей и мотоциклов2553,02540,1-12,9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство2516,02351,0-165,0
Операции с недвижимым имуществом2437,42437,5+0,1
Предоставление прочих видов услуг2119,82175,6+55,8
Здравоохранение и социальные услуги2146,12134,9-11,2
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг2090,42123,2+32,8
Творчество, спорт, развлечения и отдых2012,42039,8+27,4
Услуги по временному проживанию и питанию2082,72007,9-74,8
Образование1766,11830,8+64,7

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