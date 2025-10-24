Средняя зарплата белорусов снижается второй месяц подряд. В каких двух регионах подросла?
Национальный статистический комитет (Белстат) 24 октября опубликовал статистику по средней заработной плате белорусов за сентябрь. Средний показатель по стране снова оказался ниже, чем в прошлом месяце, но в двух регионах страны, наоборот, среднестатистические белорусы стали зарабатывать чуть больше. Сравнили данные по регионам, а также узнали, у работников каких профессий в прошлом месяце зарплаты подросли на 87,4 рубля.
Показатель номинальной начисленной средней зарплаты (то есть до вычета всех обязательных налогов и выплат) в Беларуси снижается второй месяц подряд. Ещё в июле она составляла 2772,4 рубля:
- в августе -0,35% или -9,7 рубля - до 2762,7 рубля,
- в сентябре -0,59% или 16,3 рубля - до 2746,4 рубля .
Впрочем, изменение показателя среднего заработка белорусов идёт неравномерно в разных регионах страны. Заметнее всего, как в процентном, так и в абсолютном значении, упали зарплаты на Минщине - минус 3,09%, то есть на 89,2 рубля меньше, чем в августе. Несмотря на такое заметное падение, это не лишило регион статуса лидера среди областей Беларуси по средним зарплатам (если исключить из статистики столицу) - показатель в 2800,5 рубля оказался в сентябре самым высоким среди региональных показателей.
При этом сразу в двух регионах страны зарплаты, наоборот, подросли чуть больше, чем на 23 рубля - это Минск, где в прошлом месяце средние зарплаты упали сразу на 89,7 рубля, и Гомельская область.
|Регион
|Август 2025
|Сентябрь 2025
|Изменение (руб.)
|Изменение (%)
|г. Минск
|3596,8
|3620,0
|+23,2
|+0,64%
|Минская область
|2889,7
|2800,5
|−89,2
|−3,09%
|Гродненская область
|2474,1
|2446,5
|−27,6
|−1,12%
|Брестская область
|2461,8
|2435,1
|−26,7
|−1,08%
|Витебская область
|2323,2
|2299,0
|−24,2
|−1,04%
|Могилевская область
|2335,1
|2308,5
|−26,6
|−1,14%
|Гомельская область
|2438,8
|2462,6
|+23,8
|+0,98%
Что касается сфер экономики, то самые большие прибавки к заработку в прошлом месяце получили транпортники: средняя зарплата в этой отрасли в сентябре подросла сразу на 194,5 рубля - до 2651,8 рубля. В плюсе также оказались работники сферы образования (+64,7 рубля до 1830,8 рубля), финансисты (+68,3 рубля до 3803,5 рубля) и учёные (+62,3 рубля до 3389,1 рубля).
А вот антилидером сентября стала сфера сельского хозяйства - там зарплаты по сравнению с августом упали сразу на 6,56% ( минус 165 рубля - до 2351 рубля), что, вероятно, связано с завершением кампании по уборке зерновых.
|Вид экономической деятельности
|Август 2025 (руб.)
|Сентябрь 2025 (руб.)
|Изменение (руб.)
|Информация и связь
|5883,7
|5897,2
|+13,5
|Финансовая и страховая деятельность
|3735,2
|3803,5
|+68,3
|Строительство
|3640,1
|3639,4
|-0,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|3326,8
|3389,1
|+62,3
|Промышленность
|2914,1
|2908,1
|-6,0
|Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность
|2651,8
|2846,3
|+194,5
|ГОРТ; ремонт автомобилей и мотоциклов
|2553,0
|2540,1
|-12,9
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|2516,0
|2351,0
|-165,0
|Операции с недвижимым имуществом
|2437,4
|2437,5
|+0,1
|Предоставление прочих видов услуг
|2119,8
|2175,6
|+55,8
|Здравоохранение и социальные услуги
|2146,1
|2134,9
|-11,2
|Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг
|2090,4
|2123,2
|+32,8
|Творчество, спорт, развлечения и отдых
|2012,4
|2039,8
|+27,4
|Услуги по временному проживанию и питанию
|2082,7
|2007,9
|-74,8
|Образование
|1766,1
|1830,8
|+64,7
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