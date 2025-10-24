Средняя зарплата белорусов снижается второй месяц подряд. В каких двух регионах подросла?

📊 Анализ

Опубликовано: 24.10.2025 13:27 , Обновлено: 24.10.2025

Национальный статистический комитет (Белстат) 24 октября опубликовал статистику по средней заработной плате белорусов за сентябрь. Средний показатель по стране снова оказался ниже, чем в прошлом месяце, но в двух регионах страны, наоборот, среднестатистические белорусы стали зарабатывать чуть больше. Сравнили данные по регионам, а также узнали, у работников каких профессий в прошлом месяце зарплаты подросли на 87,4 рубля.

Показатель номинальной начисленной средней зарплаты (то есть до вычета всех обязательных налогов и выплат) в Беларуси снижается второй месяц подряд. Ещё в июле она составляла 2772,4 рубля:

в августе -0,35% или -9,7 рубля - до 2762,7 рубля,

в сентябре -0,59% или 16,3 рубля - до 2746,4 рубля .

Впрочем, изменение показателя среднего заработка белорусов идёт неравномерно в разных регионах страны. Заметнее всего, как в процентном, так и в абсолютном значении, упали зарплаты на Минщине - минус 3,09%, то есть на 89,2 рубля меньше, чем в августе. Несмотря на такое заметное падение, это не лишило регион статуса лидера среди областей Беларуси по средним зарплатам (если исключить из статистики столицу) - показатель в 2800,5 рубля оказался в сентябре самым высоким среди региональных показателей.

При этом сразу в двух регионах страны зарплаты, наоборот, подросли чуть больше, чем на 23 рубля - это Минск, где в прошлом месяце средние зарплаты упали сразу на 89,7 рубля, и Гомельская область.

Регион Август 2025 Сентябрь 2025 Изменение (руб.) Изменение (%) г. Минск 3596,8 3620,0 +23,2 +0,64% Минская область 2889,7 2800,5 −89,2 −3,09% Гродненская область 2474,1 2446,5 −27,6 −1,12% Брестская область 2461,8 2435,1 −26,7 −1,08% Витебская область 2323,2 2299,0 −24,2 −1,04% Могилевская область 2335,1 2308,5 −26,6 −1,14% Гомельская область 2438,8 2462,6 +23,8 +0,98%

Что касается сфер экономики, то самые большие прибавки к заработку в прошлом месяце получили транпортники: средняя зарплата в этой отрасли в сентябре подросла сразу на 194,5 рубля - до 2651,8 рубля. В плюсе также оказались работники сферы образования (+64,7 рубля до 1830,8 рубля), финансисты (+68,3 рубля до 3803,5 рубля) и учёные (+62,3 рубля до 3389,1 рубля).

А вот антилидером сентября стала сфера сельского хозяйства - там зарплаты по сравнению с августом упали сразу на 6,56% ( минус 165 рубля - до 2351 рубля), что, вероятно, связано с завершением кампании по уборке зерновых.

Вид экономической деятельности Август 2025 (руб.) Сентябрь 2025 (руб.) Изменение (руб.) Информация и связь 5883,7 5897,2 +13,5 Финансовая и страховая деятельность 3735,2 3803,5 +68,3 Строительство 3640,1 3639,4 -0,7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 3326,8 3389,1 +62,3 Промышленность 2914,1 2908,1 -6,0 Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 2651,8 2846,3 +194,5 ГОРТ; ремонт автомобилей и мотоциклов 2553,0 2540,1 -12,9 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2516,0 2351,0 -165,0 Операции с недвижимым имуществом 2437,4 2437,5 +0,1 Предоставление прочих видов услуг 2119,8 2175,6 +55,8 Здравоохранение и социальные услуги 2146,1 2134,9 -11,2 Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 2090,4 2123,2 +32,8 Творчество, спорт, развлечения и отдых 2012,4 2039,8 +27,4 Услуги по временному проживанию и питанию 2082,7 2007,9 -74,8 Образование 1766,1 1830,8 +64,7

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