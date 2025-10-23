Одной категории белорусских бюджетников пообещали надбавку к зарплате свыше 200% оклада

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Опубликовано: 23.10.2025 08:53 , Обновлено: 23.10.2025

Национальная академия наук Беларуси установила размеры надбавок за специфику работы в бюджетных научных организациях. Их при разрешили выплачивать в дополнение к тем надбавкам, которые установлены правительством и Министерством труда и социальной защиты. Узнали, кому можно рассчитывать на прибавку к окладу в 10%, а кому - свыше 200%.

Размеры надбавок за стаж, а также за специфику работы Национальная академия наук прописала в своём постановлении №6 от 15 сентября 2025 года, которое на днях выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Надбавки за стаж работникам бюджетных научных организаций установили следующие:

для тех, кто проработал в организации не более 2 лет – 10%;

от 2 до 5 лет – 15%;

от 5 до 10 лет – 20%;

от 10 до 15 лет – 25%;

более 15 лет – 30%.

Постановлением также определены условия получения надбавки за специфику работы. На неё в бюджетных научных организациях могут рассчитывать как руководители и специалисты, так и другие служащие и рабочие. Размер надбавки за специфику работы может быть установлен свыше 200% оклада , но лишь при соблюдении строгих условий.

Её могут назначить работникам, выполняющим научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (НИОКТР) общегосударственной важности . Речь о разработке новых, в том числе патентоспособных методов производства, техники, высокотехнологичных товаров, ориентированных на экспорт, импортозамещение и защиту внутреннего рынка.

Кроме того, работники бюджетных научных организаций могут рассчитывать также на дополнительные надбавки:

за важность выполняемой работы,

за вклад работника в развитие бюджетной научной организации,

за выполнение лечебно-диагностической работы,

за характер (особенности) научно-исследовательской деятельности в различных сферах.

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