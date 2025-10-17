До 409,5 рубля в месяц. Лукашенко в 2 раза поднял доплаты одной категории белорусов
В Беларуси решили удвоить ежемесячные доплаты некоторым работникам агропромышленного комплекса. Соответствующий указ 16 октября подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Речь о молодых специалистах сельхозорганизаций с высшим и средним специальным образованием. Специальную доплату им выплачивают в течение двух лет со дня заключения трудового договора (контракта). Доплату для них Президент распорядился увеличить в два раза - с 0,46 до 1 базовой ставки , определённой Советом министров для оплаты труда работников бюджетных организаций.
Кроме того, согласно указу № 372, который накануне выложили на сайте Администрации Президента, молодым специалистам-аграриям, отработавшим на предприятии два года после распределения, ещё три года обязаны будут выплачивать ежемесячную доплату в размере 0,81 базовой ставки.
В АП подсчитали, какую сумму будут получать молодые специалисты после повышения размера доплат:
- первые два года - 273 рубля (было 125,6 рубля),
- следующие три года после отработки по распределению - 409,5 рубля (было 188,4 рубля).
Ранее, как рассказывал Telegraf.news, в Министерстве труда и соцзащиты озвучили заработные платы молодых специалистов, пришедших на первое рабочее место после окончания вуза и государственного распределения. В ведомстве также рассказали о трёх видах материальной помощи, на которую могут рассчитывать молодые специалисты в Беларуси.
Минтруда назвало зарплаты белорусов, работающих по распределению