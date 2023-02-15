Реальные доходы белорусов в 2022 году упали на 3,6% — Белстат

Опубликовано: 15.02.2023 16:14 , Обновлено: 15.02.2023

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в 2022 году оставили 96,4% к уровню 2021 года.

То есть, они снизились на 3,6%.

[info_b]Согласно методике Белстата, реальные располагаемые денежные доходы — это доходы уже за вычетом налогов, сборов и взносов. А еще скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги (т.е. на инфляцию).[/info_b]

Также в статкомитете отметили, что в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.

К слову, как писал ранее Телеграф, по данным Белстата, средняя начисленная зарплата (номинальная) за декабрь 2022 года выросла сразу на 267,4 рубля (почти на 14%) и составила 1 915,6 рубля.

Если перевести ее в доллары (по курсу Нацбанка), то она поставила рекорд за всю историю ведения статистики в Беларуси, подскочив до $747.