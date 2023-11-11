Сразу на 26,4% - Минздрав Беларуси поднял цену на популярное лекарство

Опубликовано: 11.11.2023 15:02 , Обновлено: 11.11.2023

Министерство здравоохранения Беларуси с 11 ноября подняло цену на один из популярных антигистаминных препаратов, который врачи часто назначают белорусам при аллергиях и простудах. Стоимость в зависимости от упаковки увеличится по сравнению с прежней на 18,7-26,4%. Посмотрели, сколько теперь придётся выложить за упаковку лекарства при простуде для уменьшения симптомов аллергической реакции, таких как насморк, заложенность носа, кашель, зуд и слезотечение.

Новые цены на таблетки лоратадина производства предприятия “Фармлэнд” установлены постановлением Минздрава №168 от 1 ноября, которое 11 ноября было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

[info_b]Лоратадин - это антигистаминный препарат второго поколения, который используется для лечения аллергических реакций, в частности, при простудных заболеваниях. Принцип действия препарата заключается в блокировании действия гистамина - химического вещества, вызывающего аллергическую реакцию. От схожих по действию препаратов лоратадин отличается тем, что не вызывает сонливость (в отличие от антигистаминных препаратов первого поколения).[/info_b]

С 11 ноября ведомство установило следующие цены на лоратадин в таблетках по 10 мг белорусского производства:

препарат в контурной ячейковой упаковке по 1 блистеру по 10 таблеток - 2,49 рубля (+52 копейки или 26,4%);

препарат в контурной ячейковой упаковке по 2 блистера по 10 таблеток - 3,99 рубля (+80 копейки или 25%);

препарат в контурной ячейковой упаковке по 3 блистера по 10 таблеток - 5,68 рубля (+89,5 копейки или 18,7%).

Ранее Телеграф рассказывал, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили о переходе на “справедливые” цены на лекарства с 1 декабря. Именно с этой даты в Беларуси должно в полной мере заработать референтное ценообразование для лекарственных препаратов. По мнению руководства ведомства, оно “позволит обеспечить баланс между доступностью и экономической обоснованностью цен”.

В МАРТ объявили о переходе в Беларуси на «справедливые» цены на лекарства с 1 декабря. Как будут формировать?

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