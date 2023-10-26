В МАРТ объявили о переходе в Беларуси на "справедливые" цены на лекарства с 1 декабря. Как будут формировать?

Опубликовано: 26.10.2023 08:47 , Обновлено: 26.10.2023

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявили о переходе на "справедливые" цены на лекарства с 1 декабря. Именно тогда в Беларуси в полной мере заработает референтное ценообразование для лекарственных препаратов. По мнению руководства ведомства, оно "позволит обеспечить баланс между доступностью и экономической обоснованностью цен".

Как пояснила замглавы МАРТ Наталья Василевская в интервью БелТА, до 1 декабря все производители и импортеры лекарственных препаратов, включенных в перечень ведомства, обязаны зарегистрировать цены на свои лекарственные препараты.

“Мы ждем, конечно, эффекта. Прошлый период показал, что цены практически на 50% препаратов снизились - от небольшой цифры до 50%. Такой ли будет эффект сейчас, сказать сложно”, - заявила замминистра.

Она признала, что в последние три месяца цены на лекарственные препараты в Беларуси росли, а референтное ценообразование “приведет с сдерживанию цен и их обоснованности”.

[info_b]Референтное ценообразование возобновили в Беларуси с 14 июля 2023 года. Методику расчета предельных отпускных цен производителей несколько изменили, а перечень лекарств, цены на которые будут регулироваться государством посредством установления предельных отпускных цен, расширили, включив в него 37 наименований препаратов в определенной лекарственной форме и дозировке.[/info_b]

По словам Василевской, если ведомство увидит “положительный эффект” от этой меры и “будет такая необходимость в стране”, перечень лекарств, подпадающих под госрегулирование, могут расширить. По данным МАРТ, на сегодня подано 14 заявок по 20 препаратам, однако “в ряде случаев требуется доработка, поскольку были допущены ошибки и недочеты”.

“Обеспечить баланс экономически обоснованной цены и доступности”

В свою очередь министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил, что посредством референтного ценообразования ведомство планирует “обеспечить баланс экономически обоснованной цены и доступности лекарственных препаратов для населения”. “Справедливую цену”, по его словам, рассчитывают, “исходя из средней цены по двум параметрам - стоимость реализации лекарственного препарата в первом полугодии текущего года и стоимость аналогичного лекарства в 13 референтных странах”.

“Из этого будет определяться справедливая цена. Зачем в Беларуси лекарство будет стоить дороже, если оно продается в других странах дешевле? Необходимо разобраться, понять”, - заявил Богданов и подчеркнул, что “если цена окажется необоснованно высокой”, субъектам хозяйствования необходимо будет “привести свое ценообразование в соответствие с нормативными актами нашей страны”.

По словам Богданова, производители с подобным подходом согласны, поскольку “сами заинтересованы навести порядок и обеспечить конкуренцию с другими поставщиками”. Он пояснил, что для них “предусмотрен ряд послаблений” с точки зрения документооборота и механизма доказывания стоимости, а также упрощены некоторые административные процедуры.

Напомним, ранее в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси констатировали повышение стоимости медицинских препаратов в стране в последние несколько месяцев и объяснили, почему растут цены .

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