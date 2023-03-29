Чиновники озвучили цены на летние путевки в лагерь для белорусских детей. Сколько компенсирует государство?

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Опубликовано: 29.03.2023 09:23 , Обновлено: 29.03.2023

Белорусские школьники летом смогут поехать отдыхать в более чем 670 детских лагерей разного типа. Чиновники рассказали, сколько это будет стоить в 2023 году, и какую часть компенсирует государство.

Цены озвучил начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Валерий Нафранович. По его словам, цены следующие:

в загородный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней — 721 рубль (в 2022 году — 668 рублей);

в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней — 780,8 рубля (в 2022 году — 723 рубля);

в лагерь с дневным пребыванием на 18 дней — 112 рублей (в 2022 году — 107 рублей).

Он отметил госагентству «Минск-Новости», что по сравнению с летом 2022 года стоимость путевок увеличится на 7-8%.

Также Нафранович подчеркнул, что «значительная часть» стоимости путевок компенсирует государство. Размер дотаций следующий:

в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней — 264 рубля (36,6 % от стоимости путевки);

в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней — 292 рубля (37,4 % от стоимости путевки);

в лагерь с дневным пребыванием на 18 дней — 110 рублей (98,2 % от стоимости путевки).

Чиновник подчеркнул, что «помощь в удешевлении стоимости путевок оказывают предприятия, на которых работают родители детей, и профсоюзные комитеты».

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