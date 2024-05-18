В Минобразования решили запустить "горячую" линию по трудоустройству. Какую работу предложат молодёжи и сколько заплатят?

Опубликовано: 18.05.2024 16:22 , Обновлено: 18.05.2024

В Министерстве образования Беларуси рассказали, что с 20 мая заработает "горячая" линия для молодёжи, которая хочет подзаработать этим летом. Получить информацию о том, где и как можно устроиться на работу, могут сами ребята и их родители. Кроме того, в Республиканском штабе студотрядов перечислили предприятия в стране и за рубежом, куда летом 2024 года сможет отправиться белорусская молодёжь.

Кроме летнего периода, рекомендации по трудоустройству пообещали предоставить и в свободное от учёбы время. То есть, все желающие могут позвонить и поинтересоваться, где принимают на работу молодых людей до 31 года, что именно придётся делать и сколько заплатят в итоге. Правда, “горячая” линия будет работать не всегда, а только 4 дня — с 20 по 24 мая. Заинтересованные могут обращаться по номеру: (+375 17) 222-43-12 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

“В этом году молодёжь сможет поработать на 248 объектах города Минска. В основном это учреждения образования, центры дополнительного образования и Минский зоопарк, который пользуется большой популярностью”, — отметила замначальника отдела организации содействия занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Наталья Силистровская.

Также она добавила, что со списком предложений можно ознакомиться на государственном портале службы занятости. На сегодняшний день он включает почти тысячу вакансий, на которые готовы принять парней и девушек от 14 до 31 года. Силистровская подчеркнула, что в основном это “неквалифицированный труд” с зарплатой от 625 до 850 белорусских рублей, передало информагентство “БелТА”.

В Республиканском штабе студенческих отрядов отметили, что среди нанимателей растёт цифра зарубежных партнёров. Так, например, летом 2024 года белорусы смогут отправится на БАМ. К тому же расширилась линейка отрядов, которые выедут в Татарстан для работы в летних лагерях. По словам комиссара Республиканского штаба студотрядов Анастасии Еленской, в Беларуси молодёжь готовы принять на такие предприятия, как:

Минский тракторный завод;

“Атлант”;

Минский автомобильный завод;

Белорусская железная дорога;

лагерь “Зубрёнок”;

КАМАЗ и др.

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