Спрос на топливо в приграничье Беларуси вырос на 20% - «Белоруснефть»

Опубликовано: 31.03.2026 10:59 , Обновлено: 31.03.2026

В компании "Белоруснефть" констатировали заметный рост объёма продаж автомобильного топлива на заправочных станциях (АЗС) в приграничных регионах. Наметившийся ажиотаж назвали "нестабильным" и заверили, что готовы к нему. Опасаться нехватки топлива белорусским водителям не стоит?

Согласно данным самой компании “Белоруснефть”, в приграничных районах, вблизи западных границ Республики, объёмы продаж автомобильного топлива этой весной выросли примерно на 20% относительно аналогичного периода 2025 года. Опережение темпов продаж в приграничье, по сравнению с другими регионами, составляет порядка 15%. На отдельных АЗС, по данным профильного портала neft.by, объёмы продаж и вовсе подскочили в 2-3 раза.

В компании повышенный спрос на топливо объясняют как традиционным для весны увеличением автомобильного потока, так и резким ростом цен на топливо в соседних стран. Он был спровоцирован в том числе нарастающим топливным кризисом из-за затянувшихся военных действий в Иране, из-за которых поставки нефти и газа из ближневосточного региона оказались фактически заблокированы.

Из-за этого некоторые европейские страны уже ввели определённые ограничительные меры по топливу, тогда как “Белоруснефть” пока подобных шагов не предпринимала. Более того, повышение спроса на топливо в компании рассматривают для себя как благо - возможность получить дополнительную прибыль.

“Это очень хорошо – для нас это дополнительные продажи. При этом мы, безусловно, готовы к такому увеличению реализации – дополнительные тонна-две реализации на объекте в сутки легко обеспечиваются и сформированной логистикой доставки нефтепродуктов, и выстроенной системой приобретения и поставки топлива с белорусских НПЗ”, - заверил начальник отдела реализации нефтепродуктов и оптовой торговли управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции ЦА Арсений Шумель.

При этом в компании подчёркивают, что нынешний ажиотаж на топливо нестабилен. Там ожидают, что за всплеском спроса вскоре последует снижение объёмов реализации до обычного уровня. Этому может способствовать, в частности, “плавающая” цена на топливо в соседних странах. В качестве показательного примера Шумель привёл сравнение цен в Беларуси и Польше.

“Сейчас 95-й бензин у нас дешевле примерно в 2,2 раза, дизтопливо – в 2,5. Если посмотреть ситуацию трехнедельной давности, то тогда эта разница составляла 1,7-1,8 раза. Дешевле у нас и газ – продукт высокого качества нашего Белорусского газоперерабатывающего завода. Разница в 2,2 раза тоже весьма существенна”, - отметил специалист.

Польша может ввести запрет на продажу топлива иностранцам

Кстати, с сегодняшнего дня в Польше начал действовать “потолок” цен на топливо для владельцев автозаправочных станций (АЗС). Правительство на несколько месяцев снизило акцизный налог на бензин и установило чёткую максимальную цену на каждый вид автомобильного топлива, выше которой продавать бензин и дизель владельцам АЗС будет нельзя.

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Впрочем, это не единственные топливные ограничения, которые назревают в Польше. Министр энергетики страны Милош Мотыка не исключил возможности введения временных ограничений на продажу топлива иностранцам, чтобы исключить массовый “топливный туризм” - когда европейцы из соседних стран, где цены на топливо ещё выше, ездят в польское приграничье специально для того, чтобы закупиться более дешёвым топливом.

“Если нам станет известно, что туризм нарушает поставки на автозаправочные станции, и мы получим такую ​​информацию от Orlen (крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания и один из ведущих мультиэнергетических концернов в Центральной и Восточной Европе - прим.ред.) и Министерства государственного имущества, мы не исключаем решения об ограничении продажи топлива иностранцам — как территориально, так и по всей стране”, — заявил сегодня министр энергетики, подчеркнув, впрочем, что на данный момент “такой угрозы нет”.

В свою очередь генеральный директор Orlen Иренеуш Фафара заявил, что компания “следит за ситуацией” с топливом, особенно в приграничных районах.

А вот вопроса о высвобождении топливных резервов Польши в правительстве соседней страны, по словам министра Мотыки, пока не идёт. “Мы предпочитаем высвобождение этих резервов в случае перебоев в поставках”, — пояснил он.

Напомним, в Беларуси недавно решили также поднять цены на топливо. Концерн «Белнефтехим» объявил пока о двух плановых повышениях. Первое произошло 28 марта, второе намечено на 4 апреля. В результате общее повышение цены составит 7 копеек для всех основных видов автомобильного топлива.

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