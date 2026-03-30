В Польше объявили о снижении цен на бензин

Опубликовано: 30.03.2026 16:18 , Обновлено: 30.03.2026

В понедельник, 30 марта, в Польше вступило в силу новое постановление Министерства финансов и экономики о снижении акцизного налога на автомобильное топливо — бензин и дизельное топливо. По сути, правительство установило "потолок" цен на топливо для владельцев автозаправочных станций (АЗС), превышать который нельзя под угрозой огромных штрафов.

Согласно заявлению польского министра энергетики, опубликованного официальным правительственным изданием Monitor Polski, с завтрашнего дня в Польше начнут действовать следующие максимальные цены на топливо:

бензин марки АИ 95 - 5,42 злотых за 1 литр, с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) — 6,16 злотых за 1 литр (в эквиваленте - около 4,8 рубля);

бензин марки АИ 98 - 5,98 злотых за 1 литр (с учетом НДС — 6,76 злотых за 1 литр или около 5,3 рубля);

дизельное топливо - 6,76 злотых за 1 литр (с учетом НДС — 7,60 злотых за 1 литр или чуть больше 6 рублей).

Максимальную цену польские ведомства рассчитали по специальной формуле, которая учитывала среднюю оптовую цену топлива на внутреннем рынке, увеличенную на акцизный налог, топливную надбавку, торговую маржу в размере 0,30 злотых за литр и НДС.

По данным портала Business Insider, за продажу топлива по цене выше максимальной АЗС будут штрафовать - до 1 миллиона злотых (в эквиваленте - порядка 790 тыс. рублей). Следить за соблюдением нового законодательства будут сотрудники Национального управления по доходам.

Само постановление польского Минфина о снижении акцизного налога на топливо будет действовать до 30 июня. Согласно постановлению, до 15 апреля сниженный акцизный налог на бензин в Польше составит 1239 злотых за 1000 литров, на дизельное топливо - 880 злотых за 1000 литров, а на биокомпоненты, составляющие чистое топливо, — 880 злотых за 1000 литров.

На весь период действия сниженных ставок НДС (то есть с 31 марта) предприятия, продающие топливо, будут обязаны устанавливать цену продажи не выше установленной правительством максимальной цены.

В отличие от Беларуси, в соседней Польше топливо на разных заправках до сих пор могло стоить по-разному. За последние недели стоимость выросла в среднем на 7–8%. Дизель же вырос и вовсе на 12%. В то же время на польских заправках нередки случаи снижения цен вслед за снижением мировых котировок нефти.

Между тем, в Беларуси цены на топливо, которые уже строго регулируются правительством, решили поднять. Концерн «Белнефтехим» объявил пока о двух плановых повышениях. Первое произошло 28 марта, второе намечено на 4 апреля. В результате общее повышение цены составит 7 копеек для всех основных видов автомобильного топлива.

Белнефтехим предупредил о подорожании бензина и дизеля. Будет дважды за неделю